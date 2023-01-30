Водоснабжению быть: Одесса передала необходимые генераторы Херсону

Водоснабжению быть: Одесса передала необходимые генераторы Херсонской области
Одесса с первых дней вторжения помогает прифронтовым городам и поселкам. Так, очередная помощь была оказана Бериславской городской территориальной общине Херсонской области.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
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Что передали
Бериславскому городскому территориальному обществу передали генератор мощностью 33 кВт для восстановления водоснабжения в населенных пунктах общины. Одесса этот "питательный подарок" получила от немецких партнеров.
Международная помощь Одесской области
В Одесской области вице-президент OSF HealthCare Крис Мэнсон из США передал машины скорой помощи для бойцов терробороны, которые сейчас на фронте. Это уже его четвёртый визит в Украину.
Также Одесская область получила очередную партию гуманитарной помощи Лодзького воеводства из Республики Польша. В регион отправили генераторы, продукты питания, средства гигиены и медикаменты.
В Одессе продолжают нейтрализовать последствия ракетных ударов России по инфраструктуре. Японская Йокогама передала нашему городу еще одну партию очистителей воды Mizuhime.
Еще мы писали, что в Одессу поступили мощные генераторы правительства Германии для обеспечения бесперебойной работы критической инфраструктуры. Доставить груз помогла волонтерская организация из Румынии. Генераторы мощностью 1,25 мегаватта были направлены на две большие котельные, которые придают тепло почти 60 тысячам одесситов.
Следует отметить, что недавно в Одессу с рабочим визитом посетил Верховный комиссар ООН по делам беженцев в Украине Филиппо Гранди. В рамках визита гость встретился с руководством Одесской облгосадминистрации и Одесского городского совета. Во время встречи стороны обсудили приоритетные направления помощи вынужденно перемещенным гражданам Украины, которые находятся на территории Одесщины. Филиппо Гранди заверил, что Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине и дальше будет оказывать поддержку всем пострадавшим группам населения, укреплять дальнейшее плодотворное сотрудничество с властями Одессы и области, а также продолжать оказывать гуманитарную помощь.