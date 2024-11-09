Консервація фонтанів Одеси на зиму: підготовка та ремонт

Комунальники консервують фонтан. Фото: ОМР

З жовтня фахівці КП "Сервісний центр" розпочали консервацію міських фонтанів Одеси. Комунальники наразі очищають та ремонтують обладнання, продувають системи та демонтують форсунки.

Про це у суботу, 9 листопада, повідомили в Одеській міській раді.

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Консервація фонтанів в Одесі

За інформацією мерії, щорічна консервація фонтанів — важлива частина підготовки міста до зими. Фахівці КП "Сервісний центр" почали з підготовки фонтанів у спальних районах, поступово переходячи до тих, що прикрашають центральні площі Одеси. За словами керівників підприємства, робота включає продування водопостачальних систем, демонтаж форсунок і насосів, а також ремонт, якщо він необхідний після огляду.

Нові технології

Окрім стандартних заходів, КП "Сервісний центр" протягом останніх років практикує повну герметизацію чаш фонтанів. Зокрема, ця техніка використовується для фонтанів у Міському саду, парку Шевченка і сквері Космонавтів. Однак чотири фонтани, розташовані в зоні ЮНЕСКО, через війну не працювали цілий рік і також залишаються законсервованими — це пам’ятні фонтани "Петя та Гаврик", "Діти та жабеня" та інші.

Коли знову запрацюють фонтани

Розконсервування фонтанів заплановане на середину весни. Зазвичай перші з них запускають у центрі міста до 1 квітня, а інші — поступово протягом місяця. З настанням теплого сезону працівники проводять регулярне обслуговування: очищення чаш, фільтрів і форсунок, контроль рівня води.

Скільки фонтанів в Одесі

КП "Сервісний центр" обслуговує 27 міських фонтанів Одеси, забезпечуючи їх роботу навесні, влітку й восени. У 2024 році було розконсервовано17 фонтанів, які обслуговує КП "Сервісний центр". Всі вони розташовані просто неба, а отже, основним фактором визначення періоду їхнього функціонування є погодні умови та температурний режим. Забезпечують нормальну роботу цих фонтанів 15 співробітників Комунального підприємства "Сервісний центр".

Нагадаємо, через ремонтні роботи сотні містян сьогодні залишились будуть без води. Також тисячі одеситів залишилися без світла через ремонтні роботи ДТЕК.