Консервация фонтанов Одессы на зиму: подготовка и ремонт

Коммунальщики консервируют фонтан. Фото: ОГС

С октября специалисты КП "Сервисный центр" приступили к консервации городских фонтанов Одессы. Коммунальщики очищают и ремонтируют оборудование, продувают системы и демонтируют форсунки.

Об этом в субботу, 9 ноября, сообщили в Одесском городском совете.

Читайте также:

Человек моет фонтан. Фото: ОГС

Консервация фонтанов в Одессе

По информации мэрии, ежегодная консервация фонтанов – важная часть подготовки города к зиме. Специалисты КП "Сервисный центр" начали с подготовки фонтанов в спальных районах, постепенно переходя к украшающим центральные площади Одессы. По словам руководителей предприятия, работа включает продувку водоснабжающих систем, демонтаж форсунок и насосов, а также ремонт, если он необходим после осмотра.

Новые технологии

Кроме стандартных мер, КП "Сервисный центр" на протяжении последних лет практикует полную герметизацию чаш фонтанов. В частности, эта техника используется для фонтанов в Городском саду, в парке Шевченко и сквере Космонавтов. Однако четыре фонтана, расположенные в зоне ЮНЕСКО, из-за войны не работали круглый год и также остаются законсервированными — это памятные фонтаны "Петя и Гаврик", "Дети и лягушонок" и другие.

Когда снова заработают фонтаны

Расконсервирование фонтанов запланировано на середину весны. Обычно первые из них запускают в центре города до 1 апреля, а другие постепенно в течение месяца. С наступлением теплого сезона работники производят регулярное обслуживание: очистку чаш, фильтров и форсунок, контроль уровня воды.

Сколько фонтанов в Одессе

КП "Сервисный центр" обслуживает 27 городских фонтанов Одессы, обеспечивая их работу весной, летом и осенью. В 2024 году было расконсервировано 17 фонтанов, обслуживаемых КП "Сервисный центр". Все они расположены под открытым небом, а значит, основным фактором определения периода их функционирования являются погодные условия и температурный режим. Обеспечат нормальную работу этих фонтанов 15 сотрудников Коммунального предприятия "Сервисный центр".

Напомним, из-за ремонтных работ сотни горожан сегодня остались без воды. Также тысячи одесситов остались без света из-за ремонтных работ ДТЭК.