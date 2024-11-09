Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Одесса готовится к зиме — фонтаны в городе законсервировали arrow

Одесса готовится к зиме — фонтаны в городе законсервировали

9 ноября 2024 15:57
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Консервация фонтанов Одессы на зиму: подготовка и ремонт
Коммунальщики консервируют фонтан. Фото: ОГС
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

С октября специалисты КП "Сервисный центр" приступили к консервации городских фонтанов Одессы. Коммунальщики очищают и ремонтируют оборудование, продувают системы и демонтируют форсунки.

Об этом в субботу, 9 ноября, сообщили в Одесском городском совете.

Читайте также:
Одесса готовится к зиме - фонтаны в городе законсервировали - фото 1
Человек моет фонтан. Фото: ОГС

Консервация фонтанов в Одессе

По информации мэрии, ежегодная консервация фонтанов – важная часть подготовки города к зиме. Специалисты КП "Сервисный центр" начали с подготовки фонтанов в спальных районах, постепенно переходя к украшающим центральные площади Одессы. По словам руководителей предприятия, работа включает продувку водоснабжающих систем, демонтаж форсунок и насосов, а также ремонт, если он необходим после осмотра.

Новые технологии

Кроме стандартных мер, КП "Сервисный центр" на протяжении последних лет практикует полную герметизацию чаш фонтанов. В частности, эта техника используется для фонтанов в Городском саду, в парке Шевченко и сквере Космонавтов. Однако четыре фонтана, расположенные в зоне ЮНЕСКО, из-за войны не работали круглый год и также остаются законсервированными — это памятные фонтаны "Петя и Гаврик", "Дети и лягушонок" и другие.

Когда снова заработают фонтаны

Расконсервирование фонтанов запланировано на середину весны. Обычно первые из них запускают в центре города до 1 апреля, а другие постепенно в течение месяца. С наступлением теплого сезона работники производят регулярное обслуживание: очистку чаш, фильтров и форсунок, контроль уровня воды.

Сколько фонтанов в Одессе

КП "Сервисный центр" обслуживает 27 городских фонтанов Одессы, обеспечивая их работу весной, летом и осенью. В 2024 году было расконсервировано 17 фонтанов, обслуживаемых КП "Сервисный центр". Все они расположены под открытым небом, а значит, основным фактором определения периода их функционирования являются погодные условия и температурный режим. Обеспечат нормальную работу этих фонтанов 15 сотрудников Коммунального предприятия "Сервисный центр".

Напомним, из-за ремонтных работ сотни горожан сегодня остались без воды. Также тысячи одесситов остались без света из-за ремонтных работ ДТЭК.

фонтаны Одесса Одесская область зима Одесская ОГА Новости Одессы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:00 В МУС подозревают прокурора Карима Хана в домогательствах, — СМИ

15:57 Одесса готовится к зиме — фонтаны в городе законсервировали

15:43 Известный украинский боксер неожиданно скончался

15:39 Знают не все украинцы – какую сумму в долларах нужно откладывать

15:34 Улыбающиеся и счастливые — Залужный очаровал сеть фото с женой

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

15:30 Денежная помощь на ремонт — как получить

15:26 Николаев готовит пункты обогрева и поддержки перед морозами

15:25 Повестка гражданину за границей — что делать в такой ситуации

15:11 Пять уклонистов пытались переплыть Тису на надувной лодке

15:00 Холостяк Терен покорил соцсети стильным образом — фото

16:00 В МУС подозревают прокурора Карима Хана в домогательствах, — СМИ

15:57 Одесса готовится к зиме — фонтаны в городе законсервировали

15:43 Известный украинский боксер неожиданно скончался

15:39 Знают не все украинцы – какую сумму в долларах нужно откладывать

15:34 Улыбающиеся и счастливые — Залужный очаровал сеть фото с женой

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

15:30 Денежная помощь на ремонт — как получить

15:26 Николаев готовит пункты обогрева и поддержки перед морозами

15:25 Повестка гражданину за границей — что делать в такой ситуации

15:11 Пять уклонистов пытались переплыть Тису на надувной лодке

15:00 Холостяк Терен покорил соцсети стильным образом — фото

Эксклюзив

06:34 Проверка мобильного сотрудниками ТЦК — насколько это законно

8 ноября 2024
Эксклюзив

23:56 Ликвидация МСЭК — как получить инвалидность в следующем году

10:38 От Зеленского до Никитюк — кто из известных украинцев играл в КВН

Эксклюзив

05:01 Актеры, музыканты и президенты — как КВН меняет жизнь

7 ноября 2024
Эксклюзив

18:21 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

6 ноября 2024

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

5 ноября 2024

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

Text

14:48 Мощные морозы вот-вот скуют Украину — когда заметет снегом

8 ноября 2024
Text

18:13 Старт отопительного сезона в Одессе — кому уже дали тепло

Text

18:08 Сенкевич назвал количество жертв в Николаеве с начала войны

Text

17:50 Заявление Кулебы о Трампе и поддержка от США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:05 Сенкевич прокомментировал первый штраф за дрова без документов

Text

16:38 Попенко объяснил, почему украинцы платят за едва теплые батареи

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

16:27 Как Николаев преодолевает вызовы мобилизации — ответ Сенкевича

Text

16:13 Хомяк спрогнозировал, на что будет направлена политика Трампа

Text

15:13 Ходят в СОЧ группами — психолог ответил, почему бойцы убегают

Text

13:00 Путин хочет переговоры и замороженные активы РФ — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд