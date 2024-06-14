Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одеса має необхідний потенціал, аби стати центром міжнародної торгівлі arrow

Одеса має необхідний потенціал, аби стати центром міжнародної торгівлі

14 червня 2024 16:10
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Розвитол логістичних шляхів Одеси: Труханов про потенціал міста
Одеса має великий потенціал розвитку. Ілюстративне фото: port.odessa.ua
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Одеса має усі якості центру міжнародного експорту та вільної торгівлі завдяки своєму розташуванню та розвитку логістичних шляхів регіону. Так, Одеський регіон щодня бореться за свою незалежність заради того, щоб бути повноправним членом вільного світу. 

Про це на Black Sea Security Forum заявив міський голова Геннадій Труханов.

Читайте також:

"Ми претендуємо на те, аби стати найбільшим центром логістики Чорноморського басейну. Інфраструктура та геополітичне розташування ідеально відповідають цій меті", — зазначив міський голова. 

Порти Великої Одеси безпосередньо пов'язані із збереженням річних портів, що ведуть углиб Європи. Окрім портів, у регіоні завершили будівництво нової злітно-посадкової смуги, здатної приймати борти трансатлантичних перельотів. 

"Зручна залізнична розв'язка, чудовий клімат та європейська історія Одеси —  наше місто відтворили та прославили французи, італійці, греки, німці, євреї, представники інших народів.  Але головне те, що Одеса заслужила право бути повоєнним центром морської торгівлі та морської безпеки" ,— зауважив мер міста. 

Нагадаємо, що ворог продовжує умисно знищувати портову інфраструктуру, яка працює в експорті зерна. Саме тому для захисту та безпеки експорту Одещина потребує системи ППО. 

Також ми писали, що у травні поточного року вантажообіг через порти Великої Одеси склав понад 8 мільйонів тонн. Лідерами вантажообігу традиційно були зернові та рудні вантажі.

залізниця
експорт
логістика
Одеський порт
експорт зерна
Чорне море
Одеська ОДА
порт
Одеса
торгівля
Одеська область
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна