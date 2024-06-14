Розвитол логістичних шляхів Одеси: Труханов про потенціал міста

Одеса має великий потенціал розвитку. Ілюстративне фото: port.odessa.ua

Одеса має усі якості центру міжнародного експорту та вільної торгівлі завдяки своєму розташуванню та розвитку логістичних шляхів регіону. Так, Одеський регіон щодня бореться за свою незалежність заради того, щоб бути повноправним членом вільного світу.

Про це на Black Sea Security Forum заявив міський голова Геннадій Труханов.

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"Ми претендуємо на те, аби стати найбільшим центром логістики Чорноморського басейну. Інфраструктура та геополітичне розташування ідеально відповідають цій меті", — зазначив міський голова.

Порти Великої Одеси безпосередньо пов'язані із збереженням річних портів, що ведуть углиб Європи. Окрім портів, у регіоні завершили будівництво нової злітно-посадкової смуги, здатної приймати борти трансатлантичних перельотів.

"Зручна залізнична розв'язка, чудовий клімат та європейська історія Одеси — наше місто відтворили та прославили французи, італійці, греки, німці, євреї, представники інших народів. Але головне те, що Одеса заслужила право бути повоєнним центром морської торгівлі та морської безпеки" ,— зауважив мер міста.

Нагадаємо, що ворог продовжує умисно знищувати портову інфраструктуру, яка працює в експорті зерна. Саме тому для захисту та безпеки експорту Одещина потребує системи ППО.

Також ми писали, що у травні поточного року вантажообіг через порти Великої Одеси склав понад 8 мільйонів тонн. Лідерами вантажообігу традиційно були зернові та рудні вантажі.