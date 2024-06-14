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Одесса обладает необходимым потенциалом, чтобы стать центром международной торговли

14 июня 2024 16:10
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Развитие логистических путей Одессы: Труханов о потенциале города
Одесса обладает большим потенциалом развития. Иллюстративное фото: port.odessa.ua
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Одесса обладает всеми качествами центра международного экспорта и свободной торговли благодаря своему расположению и развитию логистических путей региона. Так, Одесский регион ежедневно борется за свою независимость ради того, чтобы быть полноправным членом свободного мира.

Об этом на Black Sea Security Forum заявил мэр Геннадий Труханов.

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"Мы претендуем на то, чтобы стать крупнейшим центром логистики Черноморского бассейна. Инфраструктура и геополитическое расположение идеально соответствуют этой цели", — отметил городской голова.

Порты Большой Одессы напрямую связаны с сохранением речных портов, ведущих вглубь Европы. Кроме портов, в регионе завершили строительство новой взлетно-посадочной полосы, способной принимать борта трансатлантических перелетов.

"Удобная железнодорожная развязка, отличный климат и европейская история Одессы — наш город создали и прославили французы, итальянцы, греки, немцы, евреи, представители других народов. Но главное, что Одесса заслужила право быть послевоенным центром морской торговли и морской безопасности", — отметил мэр города.

Напомним, что враг продолжает умышленно уничтожать портовую инфраструктуру, работающую в экспорте зерна. Именно поэтому для защиты и безопасности экспорта Одесчина нуждается в системе ПВО.

Также мы писали, что в мае текущего года грузооборот через порты Большой Одессы составил более 8 миллионов тонн. Лидерами грузооборота традиционно являлись зерновые и рудные грузы.

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экспорт зерна
Черное море
Одесская ОГА
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Одесса
торговля
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