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Одеса не самотня — міністр Нідерландів висловив підтримку місту

7 липня 2024 19:38
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
"Це особливий момент – бути тут, у цьому чудовому місті Одесі": Каспар Велдкам
Міністр закордонних справ Королівства Нідерланди Каспар Велдкам. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Одеса, попри численні обстріли, залишається важливим культурним та економічним центром України. Окрім цього, порти регіону зараз годують весь світ сільськогосподарською продукцією.

Про це на пресконференції повідомив Міністр закордонних справ Королівства Нідерланди Каспар Велдкамп

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"Це особливий момент — бути тут, у цьому чудовому місті Одесі, в якого так багато культурної історії та так багато зв'язків зі світом. Стояти тут перед собором, який постраждав від агресора, перед культурним серцем Одеси, яке було зруйноване. Це місто дуже особливе, звичайно, з такою кількістю міжнародних зв'язків, а також живить світ через свій порт та експорт сільськогосподарської продукції з України", — заявив представник Нідерландів.

Він також наголосив на важливості підтримки та співпраці міжнародної спільноти з Одесою та Україною в цілому. Велдкамп додав, що Одеса не самотня й одесити мають підтримку від Нідерландів. 

"Ми продовжуватимемо стояти з вами, і ви можете розраховувати на нашу підтримку, і я просто хочу сказати всім мешканцям Одеси, що ви не самотні. У вас є друзі, у вас є друзі в інших країнах, наприклад у Нідерландах, які продовжуватимуть підтримувати вас. Ви не самотні", — заявив міністр.

Одеса не самотня — міністр Нідерландів висловив підтримку місту - фото 1
Каспар Велдкам тисне руку священнику. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд (МКС) вже видав шість ордерів на арешт росіян, які винні у смертях українців. Це вперше з часів Другої світової війни та Нюрнберзького трибуналу, коли на міжнародному рівні намагаються притягнути до відповідальності винних у розв'язанні агресивної війни.

Окрім цього, Нідерланди передали Україні унікальну криміналістичну лабораторію, здатну допомогти у збиранні доказів і проведенні експертиз щодо воєнних злочинів. Лабораторія є мобільною і може працювати ближче до лінії фронту.

Також ми писали, що Нідерланди та Україна разом з іншими міжнародними партнерами працює над зміцненням системи розслідувань воєнних злочинів РФ. Буде вестися докладна документація усіх вчинених злочинів та розшук зниклих осіб.

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