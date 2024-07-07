У лікарні померла жінка, яка отримала поранення під час обстрілу Одещини

Дим після вибуху. Фото ілюстративне: скриншот з відео

У лікарні померла жінка, яка отримала поранення внаслідок російської атаки 4 липня, на місто Чорноморськ. Загалом, унаслідок ракетного удару це уже друга жертва.

Про це повідомив мер Чорноморська Василь Гуляєв.

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"На превеликий жаль, вчора у лікарні померла ще одна жінка. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким померлих, а пораненим — якнайшвидшого одужання", — написав очільник міста.

4 липня по обіді, ворог завдав ракетного удару по цивільній припортовій інфраструктурі. Росіяни здійснили пуски балістики з території тимчасово окупованого Криму. Внаслідок цього терору молода жінка загинула на місці, ще семеро людей було поранено.

Більше про обстріли

Нагадаємо, у ніч проти неділі, 7 липня, російські загарбники обстріляли Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 13 ударними БпЛА типу Shahed-131/136. Жоден з ворожих дронів не долетів до цілі.

Також ми повідомляли, що вчора росіяни атакували Одещину. Мешканці регіону чули потужні вибухи. Виявилось, що загарбники витратили дві балістичні ракети "Іскандер-М" на удари по муляжах: фейковій радіолокаційній станції "Жираф" та зенітно-ракетному комплексу Patriot.

Додамо, експерт з питань розвитку авіаційного ринку Богдан Долінце переконаний, що очікувати, що у Росії закінчиться авіаційна техніка, не варто. Проте у ворога є проблеми з досвідченими пілотами.



