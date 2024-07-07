В больнице скончалась женщина, получившая ранения при обстреле Одесчины

Дым после взрыва. Фото иллюстративный: скриншот с видео

В больнице скончалась женщина, получившая ранения в результате российской атаки 4 июля, на город Черноморск. В общем, по причине ракетного удара это уже вторая жертва.

Об этом сообщил мэр Черноморска Василий Гуляев.

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"К большому сожалению, вчера в больнице умерла еще одна женщина. Выражаю искренние соболезнования родным и близким умерших, а раненым — скорейшего выздоровления", — написал глава города.

4 июля после обеда, враг нанес ракетный удар по гражданской припортовой инфраструктуре. Россияне совершили пуски баллистики с территории временно оккупированного Крыма. В результате этого террора молодая женщина погибла на месте, еще семь человек были ранены.

Больше об обстрелах

Напомним, в ночь на воскресенье, 7 июля, российские захватчики обстреляли Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 13 ударными БпЛА типа Shahed-131/136. Ни один из вражеских дронов не долетел до цели.

Также мы сообщали, что вчера россияне атаковали Одесскую область. Жители региона слышали мощные взрывы. Оказалось, что захватчики потратили две баллистические ракеты "Искандер-М" на удары по муляжам: фейковой радиолокационной станции "Жираф" и зенитно-ракетном комплекс Patriot.

Добавим, эксперт по вопросам развития авиационного рынка Богдан Долинце убежден, что ожидать, что у России закончится авиационная техника, не стоит. Однако у врага есть проблемы с опытными пилотами.