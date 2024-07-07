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Одесса не одинока — министр Нидерландов выразил поддержку городу

7 июля 2024 19:38
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
"Это особый момент – быть здесь, в этом замечательном городе Одессе": Каспар Велдкам
Министр иностранных дел Королевства Нидерланды Каспар Велдкам. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Одесса, несмотря на многочисленные обстрелы, остается важным культурным и экономическим центром Украины. Кроме того, порты региона сейчас кормят весь мир сельскохозяйственной продукцией.

Об этом на пресс-конференции сообщил Министр иностранных дел Королевства Нидерланды Каспар Велдкамп.

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"Это особый момент — быть здесь, в этом замечательном городе Одессе, у которого так много культурной истории и так много связей с миром. Стоять здесь перед пострадавшим от агрессора собором, перед разрушенным культурным сердцем Одессы. Это город очень особенный, конечно, с таким количеством международных связей, а также кормит мир через свой порт и экспорт сельскохозяйственной продукции из Украины", — заявил представитель Нидерландов.

Он также отметил важность поддержки и сотрудничества международного сообщества с Одессой и Украиной в целом. Велдкам добавил, что Одесса не одинока и одесситы имеют поддержку от Нидерландов.

"Мы будем продолжать стоять с вами, и вы можете рассчитывать на нашу поддержку, и я просто хочу сказать всем жителям Одессы, что вы не одиноки. У вас есть друзья, у вас есть друзья в других странах, например в Нидерландах, которые будут продолжать поддерживать вас. Вы не одиноки", — заявил министр.

Одесса не одинока - министр Нидерландов выразил поддержку городу - фото 1
Каспар Велдкам жмет руку священнику. Фото: Новини.LIVE

Напомним, Международный уголовный суд (МКС) уже выдал шесть ордеров на арест россиян, виновных в смертях украинцев. Это впервые со времен Второй мировой войны и Нюрнбергского трибунала, когда на международном уровне пытаются привлечь к ответственности виновных в развязывании агрессивной войны.

Кроме того, Нидерланды передали Украине уникальную криминалистическую лабораторию, способную помочь в сборе доказательств и проведении экспертиз по военным преступлениям. Лаборатория мобильна и может работать ближе к линии фронта.

Также мы писали, что Нидерланды и Украина вместе с другими международными партнерами работают над укреплением системы расследований военных преступлений РФ. Будет вестись подробная документация всех совершенных преступлений и розыск пропавших.

Одесса Нидерланды Одесская область обстрелы Одесская ОГА Новости Одессы

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