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Одеса — одне з найдешевших міст світу для життя

20 липня 2024 18:18
Верзілова Єлизавета - редактор
Місце Одеси в рейтингу найдорожчих міст світу
Люди гуляють в Одесі. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Верзілова Єлизавета - редактор

Одеса опинилася у низу рейтингу серед найдорожчих міст для проживання та зайняла 202 сходинку зі 218. Також у рейтингу опинились інші обласні центри України. 

Про це пише аналітичний портал Numbeo.

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За даними порталу, внизу рейтингу опинилися українська столиця — Київ посів 199 сходинку. Другою серед міст нашої країни є Одеса — 202 сходинка та у трійці лідерів — Львів, який посів 204 місце. 

Українські міста в Nubeo
Міста України у рейтингу. Фото: скриншот

Хто серед лідерів

Очолює рейтинг швейцарські та американські  міста — Женева, Цюрих, Нью-Йорк, Сан-Франциско та Бостон. Загалом, у першій двадцятці — половина міст зі Сполучених Штатів, хоча минулого року на верхівці рейтингу були переважно міста Швейцарії. 

Рейтинг міст світу за вартістю проживання
Лідери рейтингу. Фото: скриншот

Як формувався рейтинг

Аналітики проаналізували певні фактори, які впливають на життя людини, зокрема: вартість продуктів, безалкогольних напоїв, ресторанів та готелів. Також аналітики брали до уваги вартість оренди житла та купівельну спроможність місцевого населення.  

Ми писали, що Одеська область увійшла до списку регіонів України з пенсіями, нижчими за середні. Регіон посідає 11 місце — відповідний показник у нас становить 5 552 грн.

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