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Пенсії на Одещині нижче за середні — скільки отримують жителі регіону

19 липня 2024 17:37
Верзілова Єлизавета - редактор
Скільки отримують пенсіонери на Одещині: дані аналітиків
Жінка рахує гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE
Верзілова Єлизавета - редактор

Середня пенсія по країні зросла цьогоріч завдяки індексаціям, проведеним у березні, та складає 5 816 грн. Одеська область увійшла до списку регіонів з пенсіями, нижчими за середні, адже тут цей показник склав 5 552 грн.

Про це  Новини.LIVE дізналися з даних сервісу Опендатабот

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Скільки отримують пенсіонери в Україні

В Україні налічується понад 10 млн пенсіонерів  станом на початок липня цього року. Загалом, майже 4,5 млн пенсіонерів в Україні отримують менше 4 000 грн, а середня пенсія по країні складає 5 816 грн.

Пенсії в Україні
Показник пенсій в Україні. Фото: скриншот

Найвища середня пенсія у Києві — 7 940,27 грн, що на 36,5% більше за середню. На другому місці — Рівенська область, де пенсіонерам виплачують в середньому 7 255 грн, а третім лідером стала Донеччина із сумою середньої пенсії у 7 137 грн. 

Середня пенсія в регіонах
Скільки отримують пенсіонери України в середньому. Фото: скриншот

Загалом у 8 регіонах України (Дніпропетровщина, Донеччина, Житомирщина, Київ, Рівненщина, Луганщина, Запорізька та Київська області) пересічна пенсія вища за середню по країні.  Одещина ж посідає 11 місце після перелічених регіонів — відповідний показник у нас складає 5 552 грн.

Більше про виплати на Одещині

Нагадаємо, що Одеса у п'ятірці міст з найвищою середньою зарплатою. Місто може похизуватись одним із найкращих показників серед усіх регіонів України — 20 тис. грн. 

Ми писали, що представники малого та середнього бізнесу в Одесі мають можливість отримати фінансову підтримку з міського бюджету. Ця ініціатива спрямована на розвиток підприємництва та підтримку місцевих бізнесів, що сприятиме економічному зростанню регіону.

Додамо, що жителі Одеського регіону мають змогу отримати матеріальну допомогу на лікування. Гроші на ці потреби виділені з обласного бюджету, а сума склала понад 3 млн грн.

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