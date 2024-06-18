Грошова допомога для жителів Одещини: хто може отримати

Жителі Одещини можуть отримати грошову допомогу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Понад 200 жителів Одеського регіону отримають матеріальну допомогу на лікування. Гроші на ці потреби будуть виділені з обласного бюджету.

Про це повідомив голова постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики Одеської обласної ради Дмитро Чапір.

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"Розглянули 212 звернень громадян. Коштом обласного бюджету найближчим часом всі вони отримають адресну матеріальну допомогу на лікування — загальна сума понад 3 млн гривень", — ззаначив Дмитро Чапір.

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Ми також писали, що жителі Одеського регіону отримають грошову підтримку для відновлення житла. Це стосується тих, чиї будинки були пошкоджені внаслідок збройної агресії РФ.

Окрім цього, заяви на отримання компенсації за зруйноване чи пошкоджене житло унаслідок російських атак були розглянуті у міськраді Одеси. Власники близько 20 помешкань отримали згоди на виплати за програмою ''єВідновлення''.

Однак Міністерство інфраструктури затримує виплати компенсацій одеситам, чиє житло постраждало або було знищене внаслідок російських атак. У власників багатьох квартир вже є договори на купівлю нового житла, проте гроші на таку потребу досі не надійшли.