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Выплаты на лечение — жители Одесчины могут получить денежную помощь

18 июня 2024 16:52
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Денежная помощь для жителей Одесской области: кто может получить
Жители Одесской области могут получить денежную помощь. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Более 200 жителей Одесского региона получат материальную помощь на лечение. Деньги на эти нужды будут выделены из областного бюджета.

Об этом сообщил глава постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Одесского областного совета Дмитрий Чапир.

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"Рассмотрели 212 обращений граждан. Ценой областного бюджета в ближайшее время все они получат адресную материальную помощь на лечение — общая сумма более 3 млн гривен" , — отметил Дмитрий Чапир.

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Мы также писали, что жители Одесского региона получат денежную поддержку по восстановлению жилья. Это касается тех, чьи дома были повреждены в результате вооруженной агрессии РФ.

Кроме того, заявления на получение компенсации за разрушенное или поврежденное жилье в результате российских атак были рассмотрены в горсовете Одессы. Владельцы около 20 жилья получили согласия на выплаты по программе "єВідновлення".

Однако Министерство инфраструктуры задерживает выплаты компенсаций одесситам, чье жилье пострадало или было уничтожено в результате российских атак. У владельцев многих квартир уже есть договоры на покупку нового жилья, однако деньги на такую нужду до сих пор не поступили.

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