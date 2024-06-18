Денежная помощь для жителей Одесской области: кто может получить

Жители Одесской области могут получить денежную помощь. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Более 200 жителей Одесского региона получат материальную помощь на лечение. Деньги на эти нужды будут выделены из областного бюджета.

Об этом сообщил глава постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Одесского областного совета Дмитрий Чапир.

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"Рассмотрели 212 обращений граждан. Ценой областного бюджета в ближайшее время все они получат адресную материальную помощь на лечение — общая сумма более 3 млн гривен" , — отметил Дмитрий Чапир.

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Мы также писали, что жители Одесского региона получат денежную поддержку по восстановлению жилья. Это касается тех, чьи дома были повреждены в результате вооруженной агрессии РФ.

Кроме того, заявления на получение компенсации за разрушенное или поврежденное жилье в результате российских атак были рассмотрены в горсовете Одессы. Владельцы около 20 жилья получили согласия на выплаты по программе "єВідновлення".

Однако Министерство инфраструктуры задерживает выплаты компенсаций одесситам, чье жилье пострадало или было уничтожено в результате российских атак. У владельцев многих квартир уже есть договоры на покупку нового жилья, однако деньги на такую нужду до сих пор не поступили.