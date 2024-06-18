Денежная помощь для жителей Одесской области: кто может получить

Выплаты на лечение — жители Одесчины могут получить денежную помощь
Более 200 жителей Одесского региона получат материальную помощь на лечение. Деньги на эти нужды будут выделены из областного бюджета.
Об этом сообщил глава постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Одесского областного совета Дмитрий Чапир.
"Рассмотрели 212 обращений граждан. Ценой областного бюджета в ближайшее время все они получат адресную материальную помощь на лечение — общая сумма более 3 млн гривен" , — отметил Дмитрий Чапир.
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Мы также писали, что жители Одесского региона получат денежную поддержку по восстановлению жилья. Это касается тех, чьи дома были повреждены в результате вооруженной агрессии РФ.
Кроме того, заявления на получение компенсации за разрушенное или поврежденное жилье в результате российских атак были рассмотрены в горсовете Одессы. Владельцы около 20 жилья получили согласия на выплаты по программе "єВідновлення".
Однако Министерство инфраструктуры задерживает выплаты компенсаций одесситам, чье жилье пострадало или было уничтожено в результате российских атак. У владельцев многих квартир уже есть договоры на покупку нового жилья, однако деньги на такую нужду до сих пор не поступили.
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