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Міністерство інфраструктури затримує компенсації одеситам за зруйноване житло — деталі

23 травня 2024 12:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Міністерство інфраструктури затримує компенсації одеситам за зруйноване житло — деталі
Одеситам не виділили гроші на компенсацію за втрачене житло. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Міністерство інфраструктури затримує виплати компенсацій одеситам, чиє житло постраждало або було знищене внаслідок російських атак. У власників багатьох квартир вже є договори на купівлю нового житла, проте гроші на таку потребу досі не надійшли.

Про це Новини.LIVE дізнались в ході засідання Виконавчого комітету Одеської міської ради.
 

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Гроші не виділили

Власники зруйнованого житла знайшли собі нові помешкання, йдеться про тих, хто до ракетних ударів проживав у багатоповерхівках на просп. Добровольського та на Картамишевсьій. Однак наразі з мінвідновлення кошти не надійшли, а в самому міністерстві це пояснюють відсутністю потрібних сум.

"Проблема у тому, що не виділяються гроші. Заброньовано п'ять квартир із Добровольського 134 — не виділено гроші, хоча люди знайшли житло… На жаль, міністерство інфраструктури пояснює це тим, що немає коштів на виділення. Це стосується й Картамишевській, 14 — там власники трьох квартир пішли на договір купле-продажу, проте гроші на них не заброньовані", — зазначили у відомстві.  

Можуть втратити житло вдруге 

 Одесити, які вже знайшли нове житло і уклали договори з продавцями, ризикують втратити ці угоди через затримку компенсацій. Продавці попереджають, що якщо кошти не надійдуть найближчим часом, договори будуть розірвані, і людям доведеться шукати нові варіанти житла.

"Міськрада зробила все можливе, але люди ставлять питання саме нам. Вони знайшли квартири, уклали договори з продавцями, а зараз продавці приходять і кажуть: "Якщо завтра не буде грошей, розриваємо договір, шукайте іншу квартиру". Будемо телефонувати і дізнаватися, коли виділять кошти", — заявив  Геннадій Труханов.

Ми писали раніше, що заяви на отримання компенсації за зруйноване чи пошкоджене житло унаслідок російських атак були розглянуті у міськраді Одеси.  Власники близько 20 помешкань отримали згоди на виплати за програмою ''єВідновлення''.

Додамо, що  розмір компенсацій для власників зруйнованих квартир на Добровольського в Одесі збільшився. Деякі одесити матимуть змогу отримати 691 долар за квадратний метр.

Мінінфраструктури
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житло
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