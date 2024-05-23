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Министерство инфраструктуры задерживает компенсации одесситам за разрушенное жилье — детали

23 мая 2024 12:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Министерство инфраструктуры задерживает компенсации одесситам за разрушенное жилье — детали
Одесситам не выделили деньги на компенсацию за утраченное жилье. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Министерство инфраструктуры задерживает выплаты компенсаций одесситам, чье жилье пострадало или было уничтожено в результате российских атак. У владельцев многих квартир уже есть договоры на покупку нового жилья, однако деньги на такую нужду до сих пор не поступили.

Об этом Новини.LIVE узнали в ходе заседания Исполнительного комитета Одесского городского совета.
 

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Деньги не выделили

Владельцы разрушенного жилья нашли себе новые дома, речь идет о тех, кто до ракетных ударов проживал в многоэтажках по просп. Добровольского и на Картамышевской. Однако из минвосстановления средства не поступили, а в самом министерстве это объясняют отсутствием нужных сумм.

"Проблема в том, что не выделяются деньги. Забронировано пять квартир из Добровольского 134 — не выделены деньги, хотя люди нашли жилье… К сожалению, министерство инфраструктуры объясняет это тем, что нет средств на выделение. Это касается и Картамышевской, 14 — там владельцы трех квартир пошли на договор купли-продажи, однако деньги на них не забронированы" , — отметили в ведомстве.

Могут потерять жилье во второй раз

Одесситы, уже нашедшие новое жилье и заключившие договоры с продавцами, рискуют потерять эти сделки из-за задержки компенсаций. Продавцы предупреждают, что если средства не поступят в ближайшее время, договоры будут разорваны, и людям придется искать новые варианты жилья.

"Горсовет сделал все возможное, но люди задают вопрос именно нам. Они нашли квартиры, заключили договоры с продавцами, а сейчас продавцы приходят и говорят: "Если завтра не будет денег, разрываем договор, ищите другую квартиру". Будем звонить и узнавать, когда выделят средства", — заявил Геннадий Труханов.

Мы писали ранее, что заявления на получение компенсации за разрушенное или поврежденное жилье в результате российских атак были рассмотрены в горсовете Одессы. Владельцы около 20 жилья получили согласия на выплаты по программе "єВідновлення".

Добавим, что размер компенсаций для владельцев разрушенных квартир на Добровольского в Одессе увеличился. Некоторые одесситы смогут получить 691 доллар за квадратный метр.

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