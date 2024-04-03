Одесити скоро зможуть отримати нове житло — хто саме

Чоловік отримав ключі від нового будинку. Фото: pixabay

В Одесі триває підтримка містян, які втратили свої помешкання через російські атаки на місто. Так, більшість заяв на грошові виплати вже ухвалила комісія, проте є й випадки відмови у наданні компенсацій.

Про це Новини.LIVE дізнались в ході засідання Виконавчого комітету Одеської міської ради.

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Хто отримав компенсації

Частина одеситів, які втратили своє житло через російський тероризм, вже звернулись за допомогою та виплатами від держави. Так, з усіх рішень комісії щодо надання містянам компенсації більша частина є позитивними.

"Ухвалено компенсації мешканцям 12 квартир на проспекті Добровольського та 1 на вул. Картамишевській. Всі документи відпрацьовані, вже є відповідне рішення комісії про надання допомоги", — зазначив міський голова.

Також щодо шістьох квартир на Добровольського наразі продовжуються робота з документацією. Власникам необхідно оформити вступ у спадок, аби потім отримати компенсацію.

За словами Геннадія Труханова, вже завтра, 4 квітня, мають бути сформовані сертифікати за програмою "єВідновлення". Найближчим часом усі, хто отримав позитивне рішення комісії, зможуть придбати нове житло.

Причини відмови

Три заяви отримали відмову, йдеться про дві квартири на Добровольського і одну на Шевченко. За двома з них заяви були подані невірно.

"Об'єкти не є знищеними, а відносяться до пошкоджених. В подальшому власники цих помешкань мають змогу подати заяву на компенсації саме за пошкоджене майно. Одна відмова пов'язана з відсутністю у власника українського громадянства", — зазначив міський голова.

Варто зауважити, що компенсація за державною програмою "єВідновлення" передбачена лише для громадян України.

Нагадаємо, що розмір компенсацій для власників зруйнованих квартир на Добровольського в Одесі збільшився. Відтепер деякі одесити матимуть змогу отримати 691 долар за квадратний метр.