Виплати за зруйноване житло — кому з одеситів очікувати на компенсації

Зруйнований будинок в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні у міській раді розглянули 26 рішень щодо компенсацій за знищене житло, більшу частину яких — ухвалили. За рішенням міськради власники квартир, які були знищені Росією, отримають грошові компенсації.

Про це Новини.LIVE дізнались з засідання Виконавчого комітету Одеської міської ради.

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Хто отримає компенсації

З усіх рішень 14 компенсацій було схвалено для власників квартир у знищених будинках на вулицях Приморській, Картамишевській та на проспекті Шевченка. Інші 12 отримали відмову у наданні компенсації. Це пов'язано з тим, що деякі люди подали заяви на компенсацію за знищене майно, але воно було визначено як пошкоджене.

"Громадянам надано роз’яснення, наші служби допомагають подавати документи. До кожної людини — індивідуальний підхід", — зазначив міський голова.

Виплати одеситам

Нагадаємо, що в Одесі оголосили розміри матеріальної допомоги для постраждалих унаслідок ракетної атаки на місто 15 березня. Наразі відомо, що це будуть суми до 100 тисяч гривень.

Також ми повідомляли, що розмір компенсацій для власників зруйнованих квартир на Добровольського в Одесі збільшився. Відтепер деякі одесити матимуть змогу отримати 691 долар за квадратний метр.

Додамо, що власникам помешкань, які знищені через російську агресію, буде надана компенсація. Вони мають можливість отримати житлові сертифікати, які зможуть використати для купівлі нових помешкань.