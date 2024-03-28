Выплаты за уничтоженное жилье — кому из одесситов ожидать компенсаций

Разрушенный дом в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Сегодня в городском совете рассмотрели 26 решений по компенсациям за уничтоженное жилье, большую часть которых приняли. По решению горсовета владельцы квартир, уничтоженных Россией, получат денежные компенсации.

Об этом Новини.LIVE узнали с заседания Исполнительного комитета Одесского городского совета.

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Кто получит компенсацию

Из всех решений 14 компенсаций было одобрено для владельцев квартир в уничтоженных домах по улицам Приморской, Картамышевской и на проспекте Шевченко. Остальные 12 получили отказ в предоставлении компенсации. Это связано с тем, что некоторые люди подали заявления на компенсацию за уничтоженное имущество, но они были определены как поврежденные.

"Гражданам предоставлено разъяснение, наши службы помогают подавать документы. К каждому человеку — индивидуальный подход" , — отметил городской голова.

Выплаты одесситам

Напомним, что в Одессе объявили размеры материальной помощи для пострадавших в результате ракетной атаки на город 15 марта. Пока известно, что это будут суммы до 100 тысяч гривен.

Также мы сообщали, что размер компенсаций для владельцев разрушенных квартир на Добровольском в Одессе увеличился. Теперь некоторые одесситы смогут получить 691 доллар за квадратный метр.

Добавим, что владельцам помещений, которые уничтожены из-за российской агрессии, будет предоставлена компенсация. Они могут получить жилищные сертификаты, которые смогут использовать для покупки новых квартир.