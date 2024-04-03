Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Одесситы скоро смогут получить новое жилье — кто именно arrow

Одесситы скоро смогут получить новое жилье — кто именно

3 апреля 2024 14:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Одесситы скоро смогут получить новое жилье — кто именно
Мужчина получил ключи от нового дома. Фото: pixabay
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе продолжается поддержка горожан, потерявших свое жилье из-за российских атак на город. Таким образом, большинство заявлений на денежные выплаты уже приняла комиссия, однако есть и случаи отказа в предоставлении компенсаций.

Об этом Новини.LIVE узнали в ходе заседания Исполнительного комитета Одесского городского совета.

Читайте также:

Кто получил компенсации

Часть одесситов, потерявших свое жилье из-за российского терроризма, уже обратились за помощью и выплатами от государства. Так, из всех решений комиссии по предоставлению горожанам компенсации — большая часть позитивна.

"Приняты компенсации жильцам 12 квартир на проспекте Добровольского и 1 на ул. Картамышевской. Все документы отработаны, уже есть соответствующее решение комиссии о предоставлении помощи", — отметил городской голова.

Также по шести квартирам на Добровольского продолжаются работа с документацией. Владельцам необходимо оформить вступление в наследство, чтобы затем получить компенсацию.

По словам Геннадия Труханова, уже завтра, 4 апреля, должны быть сформированы сертификаты по программе "єВідновлення". В ближайшее время все, кто получил положительное решение комиссии, смогут приобрести новое жилье.

Причины отказа

Три заявления получили отказ, речь идет о двух квартирах на Добровольского и одной на Шевченко. По двум из них заявления были поданы неверно.

"Объекты не уничтожены, а относятся к поврежденным. В дальнейшем владельцы этих помещений могут подать заявление на компенсации именно за поврежденное имущество. Один отказ связан с отсутствием у владельца украинского гражданства", — отметил городской голова.

Следует отметить, что компенсация по государственной программе "єВідновлення" предусмотрена только для граждан Украины.

Напомним, что размер компенсаций для владельцев разрушенных квартир на Добровольского в Одессе увеличился. Теперь некоторые одесситы смогут получить 691 доллар за квадратный метр.

Одесса
война
деньги
Одесская область
жилье
компенсация
Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК