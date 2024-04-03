Одесситы скоро смогут получить новое жилье — кто именно

Мужчина получил ключи от нового дома. Фото: pixabay

В Одессе продолжается поддержка горожан, потерявших свое жилье из-за российских атак на город. Таким образом, большинство заявлений на денежные выплаты уже приняла комиссия, однако есть и случаи отказа в предоставлении компенсаций.

Об этом Новини.LIVE узнали в ходе заседания Исполнительного комитета Одесского городского совета.

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Кто получил компенсации

Часть одесситов, потерявших свое жилье из-за российского терроризма, уже обратились за помощью и выплатами от государства. Так, из всех решений комиссии по предоставлению горожанам компенсации — большая часть позитивна.

"Приняты компенсации жильцам 12 квартир на проспекте Добровольского и 1 на ул. Картамышевской. Все документы отработаны, уже есть соответствующее решение комиссии о предоставлении помощи", — отметил городской голова.

Также по шести квартирам на Добровольского продолжаются работа с документацией. Владельцам необходимо оформить вступление в наследство, чтобы затем получить компенсацию.

По словам Геннадия Труханова, уже завтра, 4 апреля, должны быть сформированы сертификаты по программе "єВідновлення". В ближайшее время все, кто получил положительное решение комиссии, смогут приобрести новое жилье.

Причины отказа

Три заявления получили отказ, речь идет о двух квартирах на Добровольского и одной на Шевченко. По двум из них заявления были поданы неверно.

"Объекты не уничтожены, а относятся к поврежденным. В дальнейшем владельцы этих помещений могут подать заявление на компенсации именно за поврежденное имущество. Один отказ связан с отсутствием у владельца украинского гражданства", — отметил городской голова.

Следует отметить, что компенсация по государственной программе "єВідновлення" предусмотрена только для граждан Украины.

Напомним, что размер компенсаций для владельцев разрушенных квартир на Добровольского в Одессе увеличился. Теперь некоторые одесситы смогут получить 691 доллар за квадратный метр.