Одесити отримають грошові сертифікати для відновлення житла

Одесити отримають грошову підтримку для відновлення житла
Одеситам, чиї будинки були пошкоджені внаслідок збройної агресії РФ, буде надана допомога від Міжнародної організації з міграції (МОМ). Зокрема, йдеться про ваучери, якими можна буде сплатити товари в будівельному магазині.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
Новий проєкт допомоги одеситам
Власникам пошкоджених будинків будуть надаватися ваучери на суму 250 доларів. Їх можна буде обміняти в торговельній мережі "Епіцентр" на будівельні матеріали для проведення першочергових ремонтних робіт.
"Актуальні списки будуть надаватися одеською мерією МОМ, відповідно до результатів роботи оперативних штабів, які фіксують пошкодження в місцях влучання або падіння уламків — як попередніх, так і наступних", — зазначили у міськраді.
Більше про виплати одеситам
Ми писали, що Міністерство інфраструктури затримує виплати компенсацій одеситам, чиє житло постраждало або було знищене внаслідок російських атак. У власників багатьох квартир вже є договори на купівлю нового житла, проте гроші на таку потребу досі не надійшли.
Окрім цього, заяви на отримання компенсації за зруйноване чи пошкоджене житло унаслідок російських атак були розглянуті у міськраді Одеси. Власники близько 20 помешкань отримали згоди на виплати за програмою ''єВідновлення''.
Додамо, що розмір компенсацій для власників зруйнованих квартир на Добровольського в Одесі збільшився. Деякі одесити матимуть змогу отримати 691 долар за квадратний метр.
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