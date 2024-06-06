Одесити отримають грошові сертифікати для відновлення житла

Люди біля зруйнованого будинку. Фото: Новини.LIVE

Одеситам, чиї будинки були пошкоджені внаслідок збройної агресії РФ, буде надана допомога від Міжнародної організації з міграції (МОМ). Зокрема, йдеться про ваучери, якими можна буде сплатити товари в будівельному магазині.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Власникам пошкоджених будинків будуть надаватися ваучери на суму 250 доларів. Їх можна буде обміняти в торговельній мережі "Епіцентр" на будівельні матеріали для проведення першочергових ремонтних робіт.

"Актуальні списки будуть надаватися одеською мерією МОМ, відповідно до результатів роботи оперативних штабів, які фіксують пошкодження в місцях влучання або падіння уламків — як попередніх, так і наступних", — зазначили у міськраді.

Більше про виплати одеситам

Ми писали, що Міністерство інфраструктури затримує виплати компенсацій одеситам, чиє житло постраждало або було знищене внаслідок російських атак. У власників багатьох квартир вже є договори на купівлю нового житла, проте гроші на таку потребу досі не надійшли.

Окрім цього, заяви на отримання компенсації за зруйноване чи пошкоджене житло унаслідок російських атак були розглянуті у міськраді Одеси. Власники близько 20 помешкань отримали згоди на виплати за програмою ''єВідновлення''.



Додамо, що розмір компенсацій для власників зруйнованих квартир на Добровольського в Одесі збільшився. Деякі одесити матимуть змогу отримати 691 долар за квадратний метр.