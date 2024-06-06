Одесситы получат денежные сертификаты для восстановления жилья

Люди возле разрушенного дома. Фото: Новини.LIVE

Одесситам, чьи дома были повреждены в результате вооруженной агрессии РФ, будет предоставлена помощь Международной организации по миграции (МОМ). В частности, речь идет о ваучерах, по которым можно будет оплатить товары в строительном магазине.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Владельцам поврежденных домов будут предоставляться ваучеры на сумму 250 долларов. Их можно будет обменять в торговой сети "Эпицентр" на строительные материалы для проведения первоочередных ремонтных работ.

"Актуальные списки будут предоставляться одесской мэрией МОМ, согласно результатам работы оперативных штабов, фиксирующих повреждения в местах попадания или падения обломков — как предыдущих, так и последующих", — отметили в горсовете.

Больше о выплатах одесситам

Мы писали, что Министерство инфраструктуры задерживает выплаты компенсаций одесситам, чье жилье пострадало или было уничтожено в результате российских атак. У владельцев многих квартир уже есть договоры на покупку нового жилья, однако деньги на такую потребность до сих пор не поступили.

Кроме того, заявления на получение компенсации за разрушенное или поврежденное жилье в результате российских атак были рассмотрены в горсовете Одессы. Владельцы около 20 жилищ получили согласия на выплаты по программе "Восстановления".



Добавим, что размер компенсаций для владельцев разрушенных квартир на Добровольского в Одессе увеличился. Некоторые одесситы смогут получить 691 доллар за квадратный метр.