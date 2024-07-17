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Одеса у п'ятірці міст з найвищою середньою зарплатою — які професії актуальні

17 липня 2024 18:14
Верзілова Єлизавета - редактор
Середні зарплатня в Україні: Одеса у п'ятірці лідерів
Жінка працює за ноутбуком. Ілюстративне фото: Freepik
Верзілова Єлизавета - редактор

Через підвищення курсу валют, закриття бізнесів та нестачу працівників внаслідок мобілізації пошук високооплачуваної роботи для одеситів стає все більше популярним. Так, наше місто може похизуватись одним із найвищих показників середньої зарплати на місяць серед усіх регіонів України — 20 тисяч гривень. 

Про це Новини.LIVE дізналися з даних сайту Work.ua.

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Середні заробітні плати в Україні

За даними аналітиків, найвищою середньою оплатою труда може похизуватися Київ — там цей показник сягає 24 500 гривень. Друге місце посідає Херсон із зарплатою у 22 800 гривень. На третій сходинці — Львів із показником у 22 000 гривень. Слідом іде Ужгород із середньою з/п на місяць у 22 100 гривень. Одеса ж розділяє п'яту сходинку разом із Дніпром, Чернівцями та Івано-Франківськом — в цих містах середня з/п становить 20 000 гривень.  

Зп України у різних містах.
Рейтинг міст за зарплатами. Фото: скриншот

Які категорії найбільш оплачувані

Звісно, найвищий показник середньої заробітної плати в Україні у працівників у сфері комп'ютерних технологій. Він становить понад 26 000 гривень. Після IT-спеціалістів високу зарплату отримують адміністратори та керівники середньої ланки. Трійку найбільш оплачуваних позицій замикає сфера будівництва та архітектури із середньою з/п у 25 тисяч на місяць.

Де найбільші зп
Категорії за заробітними платами. Фото: скриншот

Робота ФОПів в Одесі

Ми писали, що у рейтингу серед усіх регіонів Одеська область посіла третє місце за кількістю закритих бізнесів фізичних осіб-підприємців за перше півріччя. Загалом в Україні за цей період припинили роботу понад 90 тисяч ФОПів.

Водночас Одеська область на п'ятому місці за кількістю відкритих ФОПів (фізична особа-підприємець) цього року. Загалом у регіоні зареєстрували 4 853 нових підприємців. Чверть новозареєстрованих бізнесів займаються роздрібною торгівлею — це найпопулярніша сфера, незмінна протягом останніх чотирьох років. 

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