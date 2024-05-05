Сфера обслуговування та ІТ — який бізнес відкривали одесити в першому кварталі цього року

Чоловік п'є каву в кафе. Фото: Новини.LIVE

Одеська область на п'ятому місці за кількістю відкритих ФОПів (фізична особа-підприємець) у цьому році. Всього в регіоні зареєстрували 4 853 нових підприємців.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних сервісу Опендатабот.

Читайте також:

Чим займаються нові ФОПи

За даними моніторингового сервісу, чверть новозареєстрованих фопів займаються роздрібною торгівлею — це найпопулярніша сфера, незмінна протягом останніх 4 років. Також серед затребуваних напрямків бізнесу опинилися надання індивідуальних послуг та комп’ютерне програмування.

Сфери діяльності ФОПів. Фото: скриншот

Хто попереду

Зазначимо, за інформацією сайту, за перший квартал 2024 року всього в Україні відкрили 74 050 нових ФОПів. Це на третину більше, аніж торік, та 18% більше, аніж до початку повномасштабного вторгнення у 2021 році.

"Беззаперечним лідером за кількістю нових справ останні роки залишається столиця. За перший квартал поточного року у Києві зареєстрували 10 252 нових бізнесів — це 13,8% від загальної кількості. На другому місці Дніпропетровщина: 6,8 тисячі новостворених бізнесів. Замикає трійку лідерів Київська область: 5,7 тисячі нових ФОПів", — йдеться у повідомленні.

Кількість відкритих ФОПів у 2024 році. Фото: скриншот

Додамо, що Одеський регіон обігнала Харківщина, вона зайняла в списку четверте місце. Там на 33 більше підприємців відкрили бізнес, ніж на Одещині, всього — 4 888.

Нагадаємо, одеські підприємці можуть отримати від міста компенсацію за пошкоджене внаслідок бойових дій майно бізнесу. Для цього необхідно звернутися до найближчого ЦНАП з усіма необхідними документами.

Також ми писали, що у 2024 році уряд планує реформувати систему реєстрації підприємців у рамках Національної стратегії доходів. Йдеться про так зване обʼєднання ФОПів 1 та 2 групи за спрощеною системою.