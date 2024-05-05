Сфера обслуживания и ІТ – какой бизнес открывали одесситы в первом квартале этого года

Мужчина пьет кофе в кафе. Фото: Новини.LIVE

Одесская область на пятом месте по количеству открытых ФЛП (физическое лицо-предприниматель) в этом году. Всего в регионе зарегистрировали 4853 новых предпринимателей.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных сервиса Опендатабот.

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Чем занимаются новые ФЛП

По данным мониторингового сервиса, четверть новозарегистрированных ФЛП занимаются розничной торговлей — это самая популярная сфера, неизменная на протяжении последних 4 лет. Также среди востребованных направлений бизнеса оказались индивидуальные услуги и компьютерное программирование.

Сферы деятельности ФЛП. Фото: скриншот

Кто впереди

Отметим, по информации сайта, за первый квартал 2024 года всего в Украине открыли 74 050 новых ФЛП. Это на треть больше, чем в прошлом, и 18% больше, чем до начала полномасштабного вторжения в 2021 году.

"Бесспорным лидером по количеству новых дел в последние годы остается столица. За первый квартал текущего года в Киеве зарегистрировали 10 252 новых бизнеса — это 13,8% от общего количества. На втором месте Днепропетровщина: 6,8 тысячи новообразованных бизнесов. Замыкает тройку лидеров Киевская область: 5,7 тысячи новых ФЛП", — говорится в сообщении.

Количество открытых ФЛП в 2024 году. Фото: скриншот

Добавим, что Одесский регион обогнала Харьковщина, она заняла в списке четвертое место. Там на 33 больше предпринимателей открыли бизнес, чем в Одесской области, всего — 4 888.

Напомним, одесские предприниматели могут получить от города компенсацию за поврежденное в результате боевых действий имущество бизнеса. Для этого необходимо обратиться в ближайший ЦНАП со всеми необходимыми документами.

Также мы писали, что в 2024 г. правительство планирует реформировать систему регистрации предпринимателей в рамках Национальной стратегии доходов. Речь идет о так называемом объединении ФЛП 1 и 2 группы по упрощенной системе.