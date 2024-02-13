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В Одесі ФОП можуть отримати компенсацію за зруйноване війною майно — як саме

13 лютого 2024 17:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі ФОП можуть отримати компенсацію за зруйноване війною майно — як саме
Розрахунок компенсації за житло. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Одеські підприємці можуть отримати від міста компенсацію за пошкоджене внаслідок бойових дій майно бізнесу. Для цього необхідно звернутися до найближчого ЦНАП з усіма необхідними документами. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради. 

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"Ви можете подати повідомлення про пошкодження або знищення своєї нерухомості від російської агресії", — йдеться у повідомлення. 

Куди можна звернутися

До будь-якого підрозділу ЦНАП за адресами:

  • вул. Косовська, 2Д,
  • пр-т Добровольського, 106,
  • вул. Академіка Корольова, 9,
  • вул. Генерала Петрова, 22,
  • вул. Дальницька, 2. 

Які документи необхідно мати

  • РНОКПП та паспорт,
  • фото пошкоджень, якщо є,
  • електронна пошта (на неї надійде номер повідомлення про пошкоджене майно). 

Крім того, заявку можна подати онлайн у застосунку або на порталі "Дія". Далі необхідно чекати на інформацію про початок процедур оцінки та компенсації. 

Нагадаємо, одесити, які надали прихисток внутрішньо переміщеним особам, можуть отримати компенсацію. Зокрема, йдеться про витрати на комунальні послуги.

Також ми писали, що військовослужбовці з Одеської області мають змогу отримати кредит на купівлю житла за пільговими умовами. Йдеться про безвідсоткову позику за державною програмою "єОселя". 

Одеса
війна
ФОП
Одеська область
компенсація
міська рада
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