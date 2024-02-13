Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе ФЛП могут получить компенсацию за разрушенное войной имущество — как именно arrow

В Одессе ФЛП могут получить компенсацию за разрушенное войной имущество — как именно

13 февраля 2024 17:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе ФЛП могут получить компенсацию за разрушенное войной имущество — как именно
Расчет компенсации за жилье. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Одесские предприниматели могут получить от города компенсацию за поврежденное в результате боевых действий имущество бизнеса. Для этого необходимо обратиться в ближайший ЦОАП со всеми необходимыми документами.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Читайте также:

"Вы можете представить сообщение о повреждении или уничтожении своей недвижимости от российской агрессии", — говорится в сообщении.

Куда можно обратиться

В любое подразделение ЦОАПа по адресам:

  • ул. Косовская, 2Д,
  • пр-т Добровольского, 106,
  • ул. Академика Королева, 9,
  • ул. Генерала Петрова, 22,
  • ул. Дальницкая, 2.

Какие документы необходимо иметь

  • РНОКПП и паспорт,
  • фото повреждений, если есть,
  • электронная почта (на нее поступит номер сообщения о поврежденном имуществе).

Кроме того, заявку можно подать онлайн в приложении или на портале "Дія". Далее необходимо ожидать информации о начале процедур оценки и компенсации.

Напомним, одесситы, предоставившие убежище внутренне перемещенным лицам, могут получить компенсацию. В частности, речь идет о расходах на коммунальные услуги.

Также мы писали, что военнослужащие из Одесской области могут получить кредит на покупку жилья по льготным условиям. Речь идет о беспроцентном займе по государственной программе "єОселя".

Одесса
война
ФЛП
Одесская область
компенсация
городской совет
Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме