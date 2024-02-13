В Одессе ФЛП могут получить компенсацию за разрушенное войной имущество — как именно

Расчет компенсации за жилье. Фото: pixabay

Одесские предприниматели могут получить от города компенсацию за поврежденное в результате боевых действий имущество бизнеса. Для этого необходимо обратиться в ближайший ЦОАП со всеми необходимыми документами.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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"Вы можете представить сообщение о повреждении или уничтожении своей недвижимости от российской агрессии", — говорится в сообщении.

Куда можно обратиться

В любое подразделение ЦОАПа по адресам:

ул. Косовская, 2Д,

пр-т Добровольского, 106,

ул. Академика Королева, 9,

ул. Генерала Петрова, 22,

ул. Дальницкая, 2.

Какие документы необходимо иметь

РНОКПП и паспорт,

фото повреждений, если есть,

электронная почта (на нее поступит номер сообщения о поврежденном имуществе).

Кроме того, заявку можно подать онлайн в приложении или на портале "Дія". Далее необходимо ожидать информации о начале процедур оценки и компенсации.

Напомним, одесситы, предоставившие убежище внутренне перемещенным лицам, могут получить компенсацию. В частности, речь идет о расходах на коммунальные услуги.

Также мы писали, что военнослужащие из Одесской области могут получить кредит на покупку жилья по льготным условиям. Речь идет о беспроцентном займе по государственной программе "єОселя".