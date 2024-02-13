В Одессе ФЛП могут получить компенсацию за разрушенное войной имущество — как именно
Одесские предприниматели могут получить от города компенсацию за поврежденное в результате боевых действий имущество бизнеса. Для этого необходимо обратиться в ближайший ЦОАП со всеми необходимыми документами.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
"Вы можете представить сообщение о повреждении или уничтожении своей недвижимости от российской агрессии", — говорится в сообщении.
Куда можно обратиться
В любое подразделение ЦОАПа по адресам:
- ул. Косовская, 2Д,
- пр-т Добровольского, 106,
- ул. Академика Королева, 9,
- ул. Генерала Петрова, 22,
- ул. Дальницкая, 2.
Какие документы необходимо иметь
- РНОКПП и паспорт,
- фото повреждений, если есть,
- электронная почта (на нее поступит номер сообщения о поврежденном имуществе).
Кроме того, заявку можно подать онлайн в приложении или на портале "Дія". Далее необходимо ожидать информации о начале процедур оценки и компенсации.
Напомним, одесситы, предоставившие убежище внутренне перемещенным лицам, могут получить компенсацию. В частности, речь идет о расходах на коммунальные услуги.
Также мы писали, что военнослужащие из Одесской области могут получить кредит на покупку жилья по льготным условиям. Речь идет о беспроцентном займе по государственной программе "єОселя".
Читайте Новини.LIVE!