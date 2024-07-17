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Одесса в пятерке городов с самой высокой средней зарплатой — какие профессии актуальны

17 июля 2024 18:14
Верзилова Єлизавета - редактор
Средняя зарплата в Украине: Одесса в пятерке лидеров
Женщина работает на ноутбуке. Иллюстративное фото: Freepik
Верзилова Єлизавета - редактор

Из-за повышения курса валют, закрытия бизнесов и нехватки работников в результате мобилизации — поиск высокооплачиваемой работы для одесситов становится все более популярным. Так, наш город может похвастаться одним из самых высоких показателей средней зарплаты в месяц среди всех регионов Украины — 20 тысяч гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных сайта Work.ua.

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Средние заработные платы в Украине

По данным аналитиков, самой высокой средней оплатой труда может похвастаться Киев — там этот показатель составляет 24 500 гривен. Второе место занимает Херсон с зарплатой в 22 800 гривен. На третьей строчке — Львов с показателем в 22 000 гривен. Следом идет Ужгород со средней з/п в месяц в 22 100 гривен. Одесса же разделяет пятую строчку вместе с Днепром, Черновцами и Ивано-Франковском — в этих городах средняя з/п составляет 20 000 гривен.

Зп Украины в разных городах.
Рейтинг городов по зарплатам. Фото: скриншот

Какие категории наиболее оплачиваемые

Конечно, самый высокий показатель средней заработной платы в Украине у работников в сфере компьютерных технологий. Он составляет более 26 000 гривен. После IT-специалистов высокую зарплату получают администраторы и руководители среднего звена. Тройку наиболее оплачиваемых позиций замыкает сфера строительства и архитектуры со средней з/п в 25 тысяч в месяц.

Где самые большие зп
Категории по заработным платам. Фото: скриншот

Работа ФЛП в Одессе

Мы писали, что в рейтинге всех регионов Одесская область заняла третье место по количеству закрытых бизнесов физических лиц-предпринимателей за первое полугодие. Всего в Украине за этот период прекратили работу более 90 тысяч ФЛП.

В то же время, Одесская область на пятом месте по количеству открытых ФЛП (физическое лицо-предприниматель) в этом году. Всего в регионе зарегистрировали 4 853 новых предпринимателей. Четверть новозарегистрированных бизнесов занимаются розничной торговлей – это самая популярная сфера, неизменная на протяжении последних четырех лет.

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