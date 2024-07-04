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На Одещині все частіше стали закривати ФОП — рейтинг

4 липня 2024 15:58
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Закриття ФОПів в Україні - Одещина у трійці лідерів
Бізнесмен за столом. Ілюстративне фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

У рейтингу серед усіх регіонів Одеська область посіла третє місце за кількістю закритих бізнесів фізичних осіб-підприємців за перше півріччя. Загалом в Україні за цей період припинили роботу понад 90 тисяч ФОПів.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних сервісу YC.Market.

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Закриття ФОПів в Україні

Найбільше бізнесів закрилось у Києві — понад 12 тисяч, 13,1% від загальної кількості. На другому місці антирейтингу Дніпропетровщина — 7 479 бізнесів, що відповідає 8,1%. І замикає топ-3 Одещина: у нашому регіоні припинили свою діяльність 7 113 ФОПів. Це 7,7% від загальної кількості закритих бізнесів за перше півріччя в Україні. 

Закриття ФОП в Україні статистика
Де закрилось більше всього ФОПів. Фото: скриншот


За даними сервісу, цього року в Україні закрилося 92 тисячі ФОПів. Цей показник є на 54% більшим, аніж торік за аналогічний період часу. 

Закриття бізнесу в Україні за 2024
Порівняння показників. Фото: скриншот

Більше про підприємництво на Одещині

Ми писали раніше, що впродовж перших чотирьох місяців 2024 року суб’єкти господарювання Одещини перерахували до державного бюджету значну суму податку на додану вартість. Йдеться про понад три мільярди гривень. 

Також ми повідомляли, що Одеська область на п'ятому місці за кількістю відкритих ФОПів (фізична особа-підприємець) у цьому році. Загалом у регіоні зареєстрували 4 853 нових підприємців. Чверть новозареєстрованих бізнесів займаються роздрібною торгівлею — це найпопулярніша сфера, незмінна протягом останніх чотирьох років. 

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