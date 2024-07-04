Закрытие ФЛП в Украине - Одесчина в тройке лидеров

Бизнесмен за столом. Иллюстративное фото: Freepik

В рейтинге всех регионов Одесская область заняла третье место по количеству закрытых бизнесов физических лиц-предпринимателей за первое полугодие. Всего в Украине за этот период прекратили работу более 90 тысяч ФЛП.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных сервиса YC.Market.

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Закрытие ФЛП в Украине

Больше бизнесов закрылось в Киеве — более 12 тысяч, 13,1% от общего количества. На втором месте антирейтинга Днепропетровщина — 7 479 бизнесов, что соответствует 8,1%. И замыкает топ-3 Одесчина: в нашем регионе прекратили свою деятельность 7113 ФЛП. Это 7,7% общего количества закрытых бизнесов за первое полугодие в Украине.

Где закрылось больше всего ФЛП. Фото: скриншот



По данным сервиса, в этом году в Украине закрылось 92 тысячи ФЛП. Этот показатель на 54% больше, чем в прошлом году за аналогичный период времени.

Сравнение характеристик. Фото: скриншот

Больше о предпринимательстве в Одесской области

Мы писали ранее, что в течение первых четырех месяцев 2024 года субъекты Одесской области перечислили в государственный бюджет значительную сумму налога на добавленную стоимость. Речь идет о более чем трех миллиардах гривен.

Также мы сообщали, что Одесская область на пятом месте по количеству открытых ФЛП (физическое лицо-предприниматель) в этом году. Всего в регионе зарегистрировали 4 853 новых предпринимателей. Четверть новозарегистрированных бизнесов занимаются розничной торговлей — это самая популярная сфера, неизменная на протяжении последних четырех лет.