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Підприємці Одещини заплатили рекордну суму податків — скільки саме

11 травня 2024 18:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Підприємці Одещини заплатили рекордну суму податків — скільки саме
Чоловік продає кавуни. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Упродовж перших чотирьох місяців 2024 року суб’єкти господарювання Одещини перерахували до державного бюджету значну суму податку на додану вартість. Йдеться про понад три мільярди гривень. 

Про це повідомила пресслужба ДПС в Одеській області

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За даними податкової служби області, загальна сума сплачених податків становила 3,2 млрд грн. Це на 1,2 млрд грн, або на 60,4%, більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Підприємці Одещини заплатили рекордну суму податків — скільки саме - фото 1
Сума сплачених податків. Фото: ДПС в Одеській області

Скільки підприємців в Одеській області

У відомстві також уточнили, що станом на 1 травня 2024 року на обліку перебуває 14 181 платник ПДВ. З них 13 050 — юридичні особи, та 1 131 — фізичні особи-підприємці.

Там також нагадали платникам ПДВ про граничні строки подання та сплати податкової звітності:

  • 10 травня 2024 року — останній день подання спрощеної податкової декларації з ПДВ за І квартал 2024 року;
  • 20 травня 2024 року — останній день подання податкової декларації з ПДВ за квітень 2024 року;
  • 30 травня 2024 року — граничний термін сплати за квітень 2024 року.

Відкриття бізнесу на Одещині

Нагадаємо, Одеська область на п'ятому місці за кількістю відкритих ФОПів (фізична особа-підприємець) у цьому році. Загалом у регіоні зареєстрували 4 853 нових підприємців. Чверть новозареєстрованих бізнесів займаються роздрібною торгівлею — це найпопулярніша сфера, незмінна протягом останніх чотирьох років. Також серед затребуваних напрямків бізнесу  опинилися надання індивідуальних послуг та комп’ютерне програмування.

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