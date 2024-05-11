Предприниматели Одесчины заплатили рекордную сумму налогов — сколько именно

Мужчина продает арбузы. Фото: Новини.LIVE

В течение первых четырех месяцев 2024 года субъекты Одесской области перечислили в государственный бюджет значительную сумму налога на добавленную стоимость. Речь идет о более чем трех миллиардах гривен.

Об этом сообщила пресс-служба ГНС в Одесской области.

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По данным налоговой службы области, общая сумма уплаченных налогов составила 3,2 млрд. грн. Это на 1,2 млрд грн или на 60,4% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Сумма уплаченных налогов. Фото: ГНС в Одесской области

Сколько предпринимателей в Одесской области

В ведомстве также уточнили, что на 1 мая 2024 года на учете состоит 14 181 плательщик НДС. Из них 13 050 — юридические лица и 1 131 — физические лица-предприниматели.

Там также напомнили плательщикам НДС о предельных сроках подачи и уплаты налоговой отчетности:

10 мая 2024 — последний день подачи упрощенной налоговой декларации по НДС за I квартал 2024 года;

20 мая 2024 года — последний день подачи налоговой декларации по НДС за апрель 2024 года;

30 мая 2024 года — предельный срок оплаты за апрель 2024 года.

Открытие бизнеса в Одесской области

Напомним, Одесская область на пятом месте по количеству открытых ФЛП (физическое лицо-предприниматель) в этом году. Всего в регионе зарегистрировали 4853 новых предпринимателей. Четверть новозарегистрированных бизнесов занимаются розничной торговлей — это самая популярная сфера, неизменная на протяжении последних 4 лет. Также среди востребованных направлений бизнеса оказались индивидуальные услуги и компьютерное программирование.