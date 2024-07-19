Сколько получают пенсионеры в Одесской области: данные аналитиков

Женщина считает деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Средняя пенсия по стране выросла в этом году благодаря индексациям, проведенным в марте, и составляет 5816 грн. Одесская область вошла в список регионов с пенсиями ниже среднего, ведь здесь этот показатель составил 5 552 грн.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных сервиса Опендатабот.

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Сколько получают пенсионеры в Украине

В Украине насчитывается более 10 млн. пенсионеров по состоянию на начало июля этого года. В общей сложности почти 4,5 млн пенсионеров в Украине получают менее 4 000 грн, а средняя пенсия по стране составляет 5 816 грн.

Показатель пенсии в Украине. Фото: скриншот

Самая высокая средняя пенсия в Киеве — 7 940,27 грн, что на 36,5% больше средней. На втором месте — Ровенская область, где пенсионерам выплачивают в среднем 7 255 грн, а третьим лидером стала Донетчина с суммой средней пенсии в 7 137 грн.

Сколько получают пенсионеры в среднем. Фото: скриншот

Всего в 8 регионах Украины (Днепропетровщина, Донецкая, Житомирская, Киев, Ровенская, Луганщина, Запорожская и Киевская области) средняя пенсия выше средней по стране. Одесчина занимает 11 место после перечисленных регионов — соответствующий показатель у нас составляет 5 552 грн.

Больше о выплатах в Одесской области

Напомним, что Одесса в пятерке городов с самой высокой средней зарплатой. Город может похвастаться одним из лучших показателей среди всех регионов Украины — 20 тыс. грн.

Мы писали, что представители малого и среднего бизнеса в Одессе имеют возможность получить финансовую поддержку из городского бюджета. Эта инициатива направлена на развитие предпринимательства и поддержку местных бизнесов, что будет способствовать экономическому росту региона.

Добавим, что жители Одесского региона могут получить материальную помощь на лечение. Деньги на эти нужды выделены из областного бюджета, а сумма составила более 3 млн грн.