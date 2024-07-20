Место Одессы в рейтинге самых дорогих городов мира

Люди гуляют по Одессе. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Одесса оказалась внизу рейтинга среди самых дорогих городов для проживания и заняла 202 строчку из 218. Также в рейтинге оказались другие областные центры Украины.

Об этом пишет аналитический портал Numbeo.

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По данным портала, внизу рейтинга оказалась украинская столица — Киев занял 199 место. Второй среди городов нашей страны является Одесса — 202 место и в тройке лидеров — Львов, занявший 204 место.

Города Украины в рейтинге. Фото: скриншот

Кто среди лидеров

Возглавляет рейтинг швейцарские и американские города Женева, Цюрих, Нью-Йорк, Сан-Франциско и Бостон. В первой двадцатке — половина городов из Соединенных Штатов, хотя в прошлом году на верхушке рейтинга были преимущественно города Швейцарии.

Лидеры рейтинга. Фото: скриншот

Как формировался рейтинг

Аналитики проанализировали определенные факторы, влияющие на жизнь человека, в частности стоимость продуктов, безалкогольных напитков, ресторанов и гостиниц. Также аналитики учитывали стоимость аренды жилья и покупательную способность местного населения.

Мы писали, что Одесская область вошла в список регионов Украины с пенсиями ниже среднего. Регион занимает 11 место — соответствующий показатель у нас составляет 5 552 грн.