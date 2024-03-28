Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одеса оснащена генераторами в необхідній кількості — Кіпер про ймовірні блекаути arrow

Одеса оснащена генераторами в необхідній кількості — Кіпер про ймовірні блекаути

28 березня 2024 18:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одеса оснащена генераторами в необхідній кількості — Кіпер про ймовірні блекаути
Голова ОВА Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Одеська область повною мірою забезпечена генераторами у разі чергових ворожих ударів по критичній інфраструктурі регіону. Соціально значущі заклади можуть повністю автономно працювати на свої потреби. 

Про це під час пресбрифінгу повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. 

Читайте також:

За його словами, енергетики зробили неможливе, відновивши систему протягом досить короткого проміжку часу. 

"Сьогодні заклади, які найбільше потребують цього, забезпечені усім і протягом певного часу можуть автономно працювати. Зокрема, це медичні установи та дитячі заклади", — сказав Кіпер. 

Усі будуть зі звʼязком

Також очільник ОВА додав, що оператори звʼязку мають збільшити потужності веж та оснастити їх додатковими генераторами. 

 

 

"Протягом останнього тижня було дуже багато зустрічей з операторами звʼязку. Розв'язували питання, щоб вони могли оперативно надавати сигнал без збоїв. Сьогодні це важливо, щоб була комунікація. Особливо під час повітряної тривоги", — наголосив Олег Кіпер.  

Нагадаємо, мобільний оператор Київстар оголосив про запровадження для номерів мережі нового коду. Компанії дозволили ввести у користування код 077.

Раніше ми писали, що абоненти Київстар, Vodafone та lifecell можуть переказувати гроші з мобільного рахунку на банківську картку. Це можна зробити кількома способами.

Одеса
війна
електроенергія
Україна
Одеська область
електропостачання
Одеська ОДА
Новини Одеси
генератори
Олег Кіпер
світло
блекаут

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ