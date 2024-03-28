Одеса оснащена генераторами в необхідній кількості — Кіпер про ймовірні блекаути

Голова ОВА Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE

Одеська область повною мірою забезпечена генераторами у разі чергових ворожих ударів по критичній інфраструктурі регіону. Соціально значущі заклади можуть повністю автономно працювати на свої потреби.

Про це під час пресбрифінгу повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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За його словами, енергетики зробили неможливе, відновивши систему протягом досить короткого проміжку часу.

"Сьогодні заклади, які найбільше потребують цього, забезпечені усім і протягом певного часу можуть автономно працювати. Зокрема, це медичні установи та дитячі заклади", — сказав Кіпер.

Усі будуть зі звʼязком

Також очільник ОВА додав, що оператори звʼязку мають збільшити потужності веж та оснастити їх додатковими генераторами.

"Протягом останнього тижня було дуже багато зустрічей з операторами звʼязку. Розв'язували питання, щоб вони могли оперативно надавати сигнал без збоїв. Сьогодні це важливо, щоб була комунікація. Особливо під час повітряної тривоги", — наголосив Олег Кіпер.

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