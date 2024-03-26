В Одесі збільшилась кількість постраждалих внаслідок ракетного удару 25 березня — подробиці

Наслідки від удару. Фото: Новини.LIVE

Кількість людей, які зазнали травм від вчорашнього акту російської агресії, надалі зростає. Наразі в ОВА повідомляють про десятеро людей, серед яких більшість перебуває у медзакладах.

Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Що відомо про постраждалих

Олег Кіпер зазначив, що з 10 постраждалих, семеро продовжують отримувати допомогу безпосередньо у лікарнях міста. Серед усіх, хто зазнав поранень — три жінки, які також перебувають у лікарнях.

"Семеро людей, серед яких три жінки, наразі продовжують лікування в медичних закладах. Всім іншим допомога була надана на місці", — йдеться у повідомленні.

Пошкодження інфраструктури

В ОВА зазначають, що внаслідок ударів постраждало близько 300 квартир. Декілька будівель зруйновано. Окрім цього, значні ушкодження також отримав Палац спорту.

Обстріл Одеси 25 березня — що відомо

Нагадаємо, що ввечері 25 березня ворог вчергове атакував Одесу балістичними ракетами, пошкодивши рекреаційну зону та житлові будинки у Приморському районі міста. У квартирах повилітали вікна та двері, а люди були вимушені ночувати у паркінгу.

Ми також повідомляли, що Російська армія продовжує підступно атакувати південні регіони України. Вчорашній удар по Одесі також був подвійним, адже ворог намагається досягти якомога більшої кількості жертв та пошкоджень інфраструктури.