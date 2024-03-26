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В Одесі збільшилась кількість постраждалих внаслідок ракетного удару 25 березня — подробиці

26 березня 2024 14:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі збільшилась кількість постраждалих внаслідок ракетного удару 25 березня — подробиці
Наслідки від удару. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Кількість людей, які зазнали травм від вчорашнього акту російської агресії, надалі зростає. Наразі в ОВА повідомляють про десятеро людей, серед яких більшість перебуває у медзакладах.

Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Що відомо про постраждалих

Олег Кіпер зазначив, що з 10 постраждалих, семеро продовжують отримувати допомогу безпосередньо у лікарнях міста. Серед усіх, хто зазнав поранень — три жінки, які також перебувають у лікарнях.

"Семеро людей, серед яких три жінки, наразі продовжують лікування в медичних закладах. Всім іншим допомога була надана на місці", — йдеться у повідомленні.

Пошкодження інфраструктури

В ОВА зазначають, що внаслідок ударів постраждало близько 300 квартир. Декілька будівель зруйновано. Окрім цього, значні ушкодження також отримав Палац спорту. 

Обстріл Одеси 25 березня — що відомо

Нагадаємо, що ввечері 25 березня ворог вчергове атакував Одесу балістичними ракетами, пошкодивши рекреаційну зону та житлові будинки у Приморському районі міста. У квартирах повилітали вікна та двері, а люди були вимушені ночувати у паркінгу. 

Ми також повідомляли, що Російська армія продовжує підступно атакувати південні регіони України. Вчорашній удар по Одесі також був подвійним, адже ворог намагається досягти якомога більшої кількості жертв та пошкоджень інфраструктури.

Одеса
війна
російські війська
Новини Одеси
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Олег Кіпер
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