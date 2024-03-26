Ворог знову застосував тактику подвійних ударів — Гуменюк про обстріл Одеси

Наслідки атаки по Одесі 25 березня. Фото: Новини.LIVE

Російська армія продовжує підступно атакувати південні регіони України. Вчорашній удар по Одесі також був подвійним, адже ворог намагається досягти якомога більшої кількості жертв та пошкоджень інфраструктури.

Про це на місці подій заявила Начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк, передають журналісти Новини.LIVE.

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Наразі на території тимчасово окупованого Криму було помічено розгортання оперативно-тактичних ракетних комплексів. Це свідчить про те, що удар міг бути із застосуванням різних видів озброєння, не виключаючи балістичні ракети.

"Ворог продовжує терор південних регіонів. В тому числі, використовуючи різні види озброєння. Наразі вони вишукують максимально ефективний спосіб впливу, в тому числі на тиловій території. Удар по Одесі був також із застосуванням балістичної траєкторії, тип ракет наразі встановлюється", — сказала Наталя Гуменюк.

Аналогічність ударів по Одесі

Наталя Гуменюк зазначила, що ворог і надалі застосовує тактику подвійних ударів. Таким чином росіяни намагаються спричинити якомога більше жертв серед населення, зокрема серед представників рятувальних служб а також завдати значних пошкоджень інфраструктурі.

"Удар характерний. Знов повторюється підступна тактика ворога, коли удар однією ракетою витримує паузу до прибуття оперативних служб і завдається повторний удар", — прокоментувала військова.

Вона додала, що у відповідних відомствах врахували таку тактику ворога та розробили алгоритм дій задля того, аби співробітники не натрапляли на небезпеку у випадку подвійних ударів.

Загроза для Одещини

Військова зазначила, що загроза для південних регіонів залишається постійно. Ворог продовжує і надалі застосовувати "шахеди", особливо у вечірній та нічний час.

"Цієї ночі знову були застосовані дрони з акваторії Чорного моря. Характерним напрямком було те, що вони заходили з Миколаївщини, але вектор їхнього руху був спрямований на Одещину. В їхньому пріоритеті знову були енергетичні об'єкти", — прокоментувала Наталя Гуменюк.

Сили ППО успішно відпрацювали по повітряним цілям ворога. Три БпЛА були знищені Силами оборони у повітряному просторі над Миколаївщиною.

Нагадаємо, що російська армія вчора ввечері, 25 березня, знову здійснила обстріл Одеси. Внаслідок удару поранення дістали троє жінок, також є пошкодження інфраструктури.