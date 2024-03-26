Враг снова использовал тактику двойных ударов — Гуменюк про обстрел Одессы

Последствия атаки в Одессе 25 марта. Фото: Новини.LIVE

Российская армия продолжает коварно атаковать южные регионы Украины. Вчерашний удар по Одессе также был двойным, ведь враг пытается добиться как можно большего количества жертв и повреждений инфраструктуры.

Об этом на месте событий заявила Начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, передают журналисты Новини.LIVE.

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Удар по Одессе 25 марта

На территории временно оккупированного Крыма было замечено развертывание оперативно-тактических ракетных комплексов. Это свидетельствует о том, что удар мог быть с применением разных видов вооружения, не исключая баллистические ракеты.

"Враг продолжает террор южных регионов. В том числе, используя различные виды вооружения. Сейчас они выискивают максимально эффективный способ воздействия, в том числе на тыловой территории. Удар по Одессе был также с применением баллистической траектории, тип ракет устанавливается", — сказала Наталья Гуменюк.

Аналогичность ударов по Одессе

Наталья Гуменюк отметила, что враг продолжает применять тактику двойных ударов. Таким образом россияне пытаются нанести как можно больше жертв среди населения, в том числе среди представителей спасательных служб, а также нанести значительные повреждения инфраструктуре.

"Удар характерен. Снова повторяется коварная тактика врага, когда удар одной ракетой выдерживает паузу до прибытия оперативных служб и наносится повторный удар", — прокомментировала военная.

Она добавила, что в соответствующих ведомствах учли такую тактику врага и разработали алгоритм действий для того, чтобы сотрудники не подвергались опасности в случае двойных ударов.

Угроза для Одесчины

Военная отметила, что угроза южным регионам остается постоянно. Враг продолжает и дальше применять "шахеды", особенно в вечернее и ночное время.

"Этой ночью снова были применены дроны из акватории Черного моря. Характерным направлением было то, что они заходили из Николаева, но вектор их движения был направлен на Одесчину. В их приоритете снова были энергетические объекты", — прокомментировала Наталья Гуменюк.

Силы ПВО успешно отработали по воздушным целям врага. Три БпЛА были уничтожены Силами обороны в воздушном пространстве над Николаевщиной.

Напомним, что российская армия вчера вечером, 25 марта, снова произвела обстрел Одессы. В результате удара ранения получили три женщины, также есть повреждение инфраструктуры.