Враг снова использовал тактику двойных ударов — Гуменюк про обстрел Одессы
Российская армия продолжает коварно атаковать южные регионы Украины. Вчерашний удар по Одессе также был двойным, ведь враг пытается добиться как можно большего количества жертв и повреждений инфраструктуры.
Об этом на месте событий заявила Начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, передают журналисты Новини.LIVE.
Удар по Одессе 25 марта
На территории временно оккупированного Крыма было замечено развертывание оперативно-тактических ракетных комплексов. Это свидетельствует о том, что удар мог быть с применением разных видов вооружения, не исключая баллистические ракеты.
"Враг продолжает террор южных регионов. В том числе, используя различные виды вооружения. Сейчас они выискивают максимально эффективный способ воздействия, в том числе на тыловой территории. Удар по Одессе был также с применением баллистической траектории, тип ракет устанавливается", — сказала Наталья Гуменюк.
Аналогичность ударов по Одессе
Наталья Гуменюк отметила, что враг продолжает применять тактику двойных ударов. Таким образом россияне пытаются нанести как можно больше жертв среди населения, в том числе среди представителей спасательных служб, а также нанести значительные повреждения инфраструктуре.
"Удар характерен. Снова повторяется коварная тактика врага, когда удар одной ракетой выдерживает паузу до прибытия оперативных служб и наносится повторный удар", — прокомментировала военная.
Она добавила, что в соответствующих ведомствах учли такую тактику врага и разработали алгоритм действий для того, чтобы сотрудники не подвергались опасности в случае двойных ударов.
Угроза для Одесчины
Военная отметила, что угроза южным регионам остается постоянно. Враг продолжает и дальше применять "шахеды", особенно в вечернее и ночное время.
"Этой ночью снова были применены дроны из акватории Черного моря. Характерным направлением было то, что они заходили из Николаева, но вектор их движения был направлен на Одесчину. В их приоритете снова были энергетические объекты", — прокомментировала Наталья Гуменюк.
Силы ПВО успешно отработали по воздушным целям врага. Три БпЛА были уничтожены Силами обороны в воздушном пространстве над Николаевщиной.
Напомним, что российская армия вчера вечером, 25 марта, снова произвела обстрел Одессы. В результате удара ранения получили три женщины, также есть повреждение инфраструктуры.
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