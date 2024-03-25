Удар РФ по Одесі — в ОВА назвали кількість потерпілих
Російська армія сьогодні ввечері, 25 березня, знову здійснила обстріл Одеси. Внаслідок удару поранення дістали троє жінок, також є пошкодження інфраструктури.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Наслідки російського обстрілу Одеси
За повідомленням чиновника, здоров'ю жінок нічого не загрожує.
"Станом на зараз — троє постраждалих жінок. На щастя, поранення не важкі. Є пошкодження цивільної інфраструктури, вибите скло. Всі відповідні служби працюють", — інформує Кіпер.
Прокоментував голова ОВА і ситуацію з електропостачанням у місті: без світла лишаються сотні тисяч одеситів.
"Станом на 19:00 у більше ніж 300 тисяч абонентів відсутня електроенергія. Фахівці роблять все можливе та неможливе, аби повернути світло у домівки одеситів", — резюмує Кіпер.
Нагадаємо, сьогодні увечері в Одесі пролунав вибух через застосування армією Росії балістичних ракет.
Гучно в місті було і вчора: українські захисники відбивали наліт іранських дронів-камікадзе Shahed-136, які насувалися на місто.
Пролунали також вибухи і у Миколаївській області: силам протиповітряної оборони вдалося знищити два безпілотники.
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