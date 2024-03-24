Вибухи в Одесі зараз 24 березня — місто під обстрілом "шахедів"

Одеса під обстрілом "шахедів" — лунають гучні вибухи
24 березня 2024 00:00
оновлено: 00:27
Сильний вибух в нічному місті. Ілюстративне фото: OLEKSANDR TRETYAK
Вибухи в Одесі зараз 24 березня гримлять під час атаки ударних дронів. Наразі в області чути бойову роботу українських захисників.
Про це повідомляє речник Української добровольчої армії — Південь Сергій Братчук у Telegram.
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"Одеса. Йде бойова робота ППО", — зазначив Братчук.
Наразі на півдні оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА.
Оновлено 00:13. Сили оборони підтвердили роботу ППО в Одеській області. Вони закликають не знімати роботу українських захисників.
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