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Одеса під обстрілом "шахедів" — лунають гучні вибухи

24 березня 2024 00:00
оновлено: 00:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Одесі зараз 24 березня — місто під обстрілом "шахедів"
Сильний вибух в нічному місті. Ілюстративне фото: OLEKSANDR TRETYAK
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Одесі зараз 24 березня гримлять під час атаки ударних дронів. Наразі в області чути бойову роботу українських захисників.

Про це повідомляє речник Української добровольчої армії — Південь Сергій Братчук у Telegram.

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Вибухи в Одесі 24 березня

"Одеса. Йде бойова робота ППО", — зазначив Братчук.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Сергія Братчука
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Сергія Братчука

Наразі на півдні оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА.

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 24 березня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:13. Сили оборони підтвердили роботу ППО в Одеській області. Вони закликають не знімати роботу українських захисників.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Сили оборони півдня України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Сили оборони півдня України"

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Одеська область
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Сергій Братчук
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