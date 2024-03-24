В Одесі запроваджено графіки стабілізаційних відключень світла — яка причина
В Одесі запровадили графіки стабілізаційних відключень світла. Причиною цьому стало надмірне споживання електроенергії у вечірній час доби.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК у неділю, 24 березня.
Відключення світла в Одесі
Як вказують у ДТЕК, в Одесі спостерігається збільшення електроспоживання у вечірні пікові години. Через це за наказом НЕК Укренерго ДТЕК вводить графіки відключень світла, щоб стабілізувати ситуацію.
"Через збільшення електроспоживання у вечірні пікові години за розпорядженням НЕК Укренерго в Одесі застосовуються графіки стабілізаційних відключень", — йдеться в повідомленні.
У ДТЕК закликали одеситів розумно споживати електрику для прискорення процесу відновлення.
Нагадаємо, 24 березня окупанти завдали удару по Кривому Рогу. У місті виникли проблеми з електропостачанням, через що місцева влада запровадила графіки аварійних відключень світла.
Також ми писали, що 22 березня через обстріл Одеси в місті та районі ввели екстрені відключення світла.
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