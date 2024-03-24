В Одессе введены графики стабилизационных отключений света — какая причина

Люди в доме, где нет света. Иллюстративное фото: odessa.online

В Одессе ввели графики стабилизационных отключений света. Причиной тому стало чрезмерное потребление электроэнергии в вечернее время суток.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в воскресенье, 24 марта.

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Отключение света в Одессе

Как указывают в ДТЭК, в Одессе наблюдается увеличение электропотребления в вечерние пиковые часы. Поэтому по приказу НЭК Укрэнерго ДТЭК вводит графики отключений света, чтобы стабилизировать ситуацию.

"Из-за увеличения электропотребления в вечерние пиковые часы по распоряжению НЭК Укрэнерго в Одессе применяются графики стабилизационных отключений", — говорится в сообщении.

В ДТЭК призвали одесситов разумно потреблять электричество для ускорения процесса восстановления.

Скриншот сообщения ДТЭК

Напомним, 24 марта оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу. В городе возникли проблемы с электроснабжением, из-за чего местные власти ввели графики аварийных отключений света.

Также мы писали, что 22 марта из-за обстрела Одессы в городе и районе ввели экстренные отключения света.