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В Одессе введены графики стабилизационных отключений света — какая причина

24 марта 2024 21:31
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Одессе введены графики стабилизационных отключений света — какая причина
Люди в доме, где нет света. Иллюстративное фото: odessa.online
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Одессе ввели графики стабилизационных отключений света. Причиной тому стало чрезмерное потребление электроэнергии в вечернее время суток.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в воскресенье, 24 марта.

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Как указывают в ДТЭК, в Одессе наблюдается увеличение электропотребления в вечерние пиковые часы. Поэтому по приказу НЭК Укрэнерго ДТЭК вводит графики отключений света, чтобы стабилизировать ситуацию.

"Из-за увеличения электропотребления в вечерние пиковые часы по распоряжению НЭК Укрэнерго в Одессе применяются графики стабилизационных отключений", — говорится в сообщении.

В ДТЭК призвали одесситов разумно потреблять электричество для ускорения процесса восстановления.

Скриншот сообщения ДТЭК
Скриншот сообщения ДТЭК

Напомним, 24 марта оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу. В городе возникли проблемы с электроснабжением, из-за чего местные власти ввели графики аварийных отключений света.

Также мы писали, что 22 марта из-за обстрела Одессы в городе и районе ввели экстренные отключения света.

Одесса
электроэнергия
Украина
электроснабжение
Укрэнерго
ДТЭК
отключения света

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