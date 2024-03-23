Атака Росії 22 березня - в Одесі та районі ввели екстрені відключення світла

Енергетики ремонтують лінії електропередач. Фото: ОП

У п'ятницю, 22 березня, внаслідок масованої атаки Росії по Україні, в Одесі та Одеському районі ввели екстрені відключення світла. Згідно графіків їх застосовувати неможливо, через масштабні наслідки ворожого обстрілу та складні пошкодження енергооб'єктів.

Про це заявили у ДТЕК "Одеські електромережі".

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"Енергетики Одещини вже працюють, щоб повернути світло в оселі українців. Проте для стабілізації енергосистеми області потрібно більше часу", — йдеться в повідомленні.

Також у ДТЕК зазначили, що як тільки буде змога повернутися до нормального електропостачання — то про це обов’язково повідомлять.

"Слідкуйте за оновленнями. Вірте в ППО та енергетиків!" — додали у компанії.

Нагадаємо, що в ніч проти 22 березня Росія вздійснила чергову масовану атаку. Внаслідок обстрілів в Одесі пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, тисячі жителів регіону залишились без світла.

Також ми писали, що прокуратура Одеської області вже почала розслідування за фактом порушень росіянами правил та звичаїв війни. На місцях подій працюють усі необхідні фахівці, які фіксують черговий злочин РФ.