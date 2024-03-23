Атака России 22 марта – в Одессе и районе ввели экстренные отключения света

Энергетики ремонтируют линии электропередачи. Фото: ОП

В пятницу, 22 марта, в результате массированной атаки России по Украине, в Одессе и Одесском районе ввели экстренные отключения света. Согласно графикам их применять невозможно, из-за масштабных последствий вражеских обстрелов и сложных повреждений энергообъектов.

Об этом заявили в ДТЭК "Одесские электросети".

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"Энергетики Одесщины уже работают, чтобы вернуть свет в дома украинцев. Однако для стабилизации энергосистемы области нужно больше времени", — говорится в сообщении.

Также в ДТЭК отметили, что как только будет возможность вернуться к нормальному электроснабжению — об этом обязательно сообщат.

"Следите за обновлениями. Верьте в ПВО и энергетиков!" — добавили в компании.

Напомним, что в ночь на 22 марта Россия совершила очередную массированную атаку. В результате обстрелов в Одессе поврежден объект энергетической инфраструктуры, тысячи жителей региона остались без света.

Также мы писали, что прокуратура Одесской области уже начала расследование по факту нарушений россиянами правил и обычаев войны. На местах событий работают все необходимые специалисты, фиксирующие очередное преступление РФ.