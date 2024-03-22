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Українські воїни показали, як збивали ворожі дрони під час атаки на Одещину 22 березня

22 березня 2024 15:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Українські воїни показали, як збивали ворожі дрони під час атаки на Одещину 22 березня
Збиття ворожого дрону. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одеській області за минулу ніч було збито 15 БпЛА типу "Shahed-131/136". У ВМС ЗСУ показали процес знищення дронів.

Про це повідомляє пресслужба Військово-Морських Сил ЗС України.

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Військовослужбовці влучно поцілили по ворожих об'єктах та знищили російські БпЛА.

"Дрони-камікадзе "Shahed-131/136" не долетіли до визначених їм цілей та були знищені!"— зазначено у повідомленні.

Масований обстріл Одещини 22 березня

Нагадаємо, що вночі проти 22 березня росія вздійснила чергову масовану атаку. Внаслідок обстрілів в Одесі пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, тисячі жителів регіону залишились без світла.

Також ми писали, що прокуратура Одеської області вже почала розслідування за фактом порушень росіянами правил та звичаїв війни. На місцях подій працюють усі необхідні фахівці, які фіксують черговий злочин РФ.

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