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Украинские воины показали, как сбивали вражеские дроны во время атаки на Одесчину 22 марта

22 марта 2024 15:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Украинские воины показали, как сбивали вражеские дроны во время атаки на Одесчину 22 марта
Сбитие вражеского дрона. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одесской области за минувшую ночь было сбито 15 БПЛА типа "Shahed-131/136". В ВМС ВСУ показали процесс уничтожения дронов.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-Морских Сил ВС Украины.

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Военнослужащие метко попали по вражеским объектам и уничтожили российские БПЛА.

"Дроны-камикадзе "Shahed-131/136" не долетели до определенных им целей и были уничтожены!" — отмечено в сообщении.

Массированный обстрел Одесчины 22 марта

Напомним, что ночью против 22 марта россия совершила очередную массированную атаку. В результате обстрелов в Одессе поврежден объект энергетической инфраструктуры, тысячи жителей региона остались без света.

Также мы писали, что прокуратура Одесской области уже начала расследование по факту нарушений россиянами правил и обычаев войны. На местах событий работают все необходимые специалисты, фиксирующие очередное преступление РФ.

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дрон Шахид-136
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