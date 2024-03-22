Украинские воины показали, как сбивали вражеские дроны во время атаки на Одесчину 22 марта

Сбитие вражеского дрона. Фото: скриншот

В Одесской области за минувшую ночь было сбито 15 БПЛА типа "Shahed-131/136". В ВМС ВСУ показали процесс уничтожения дронов.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-Морских Сил ВС Украины.

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Отражение вражеской атаки

Военнослужащие метко попали по вражеским объектам и уничтожили российские БПЛА.

"Дроны-камикадзе "Shahed-131/136" не долетели до определенных им целей и были уничтожены!" — отмечено в сообщении.

Массированный обстрел Одесчины 22 марта

Напомним, что ночью против 22 марта россия совершила очередную массированную атаку. В результате обстрелов в Одессе поврежден объект энергетической инфраструктуры, тысячи жителей региона остались без света.

Также мы писали, что прокуратура Одесской области уже начала расследование по факту нарушений россиянами правил и обычаев войны. На местах событий работают все необходимые специалисты, фиксирующие очередное преступление РФ.