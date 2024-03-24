Взрывы в Одессе сейчас 24 марта - город под обстрелом "шахедов"

Одесса под обстрелом "шахедов" — раздаются громкие взрывы
24 марта 2024 00:00
обновлено: 00:27
Сильный взрыв в ночном городе. Иллюстративное фото: OLEKSANDR TRETYAK
Взрывы в Одессе сейчас 24 марта гремят при атаке ударных дронов. Сейчас в области слышна боевая работа украинских защитников.
Об этом сообщает спикер Украинской добровольческой армии — Юг Сергей Братчук в Telegram.
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"Одесса. Идет боевая работа ПВО" , - отметил Братчук.
На юге объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА.
Обновлено 00:13. Силы обороны подтвердили работу ПВО в Одесской области. Они призывают не снимать работу украинских защитников.
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