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Одесса под обстрелом "шахедов" — раздаются громкие взрывы

24 марта 2024 00:00
обновлено: 00:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Одессе сейчас 24 марта - город под обстрелом "шахедов"
Сильный взрыв в ночном городе. Иллюстративное фото: OLEKSANDR TRETYAK
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Одессе сейчас 24 марта гремят при атаке ударных дронов. Сейчас в области слышна боевая работа украинских защитников.

Об этом сообщает спикер Украинской добровольческой армии — Юг Сергей Братчук в Telegram.

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Взрывы в Одессе 24 марта

"Одесса. Идет боевая работа ПВО" , - отметил Братчук.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Сергея Братчука
Скриншот сообщения из телеграмм-канала Сергея Братчука

На юге объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 24 марта
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:13. Силы обороны подтвердили работу ПВО в Одесской области. Они призывают не снимать работу украинских защитников.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Силы обороны юга Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Силы обороны юга Украины"

Новость дополняется...

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