Взрывы в Одессе сейчас 24 марта - город под обстрелом "шахедов"

Сильный взрыв в ночном городе. Иллюстративное фото: OLEKSANDR TRETYAK

Взрывы в Одессе сейчас 24 марта гремят при атаке ударных дронов. Сейчас в области слышна боевая работа украинских защитников.

Об этом сообщает спикер Украинской добровольческой армии — Юг Сергей Братчук в Telegram.

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Взрывы в Одессе 24 марта

"Одесса. Идет боевая работа ПВО" , - отметил Братчук.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Сергея Братчука

На юге объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:13. Силы обороны подтвердили работу ПВО в Одесской области. Они призывают не снимать работу украинских защитников.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Силы обороны юга Украины"

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