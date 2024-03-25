Удар РФ по Одессе — в ОВА назвали количество пострадавших
Российская армия сегодня вечером, 25 марта, снова совершила обстрел Одессы. В результате удара ранения получили три женщины, также есть повреждение инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Последствия российского обстрела Одессы
По сообщению чиновника, здоровью женщин ничего не угрожает.
"По состоянию на данный момент — трое пострадавших женщин. К счастью, ранения не тяжелые. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, выбиты стекла. Все соответствующие службы работают", — информирует Кипер.
Прокомментировал глава ОВА и ситуацию с электроснабжением в городе: без света остаются сотни тысяч одесситов.
"По состоянию на 19:00 у более чем 300 тысяч абонентов отсутствует электроэнергия. Специалисты делают все возможное и невозможное, чтобы вернуть свет в дома одесситов", — резюмирует Кипер.
Напомним, сегодня вечером в Одессе раздался взрыв из-за применения армией России баллистических ракет.
Громко в городе было и вчера: украинские защитники отбивали налет надвигавшихся на город иранских дронов-камикадзе Shahed-136.
Раздались также взрывы и в Николаевской области: силам противовоздушной обороны удалось уничтожить два беспилотника.
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