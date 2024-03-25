Удар РФ по Одессе — в ОВА назвали количество пострадавших

Взрыв в ночном небе. Фото иллюстративное: Pixabay

Российская армия сегодня вечером, 25 марта, снова совершила обстрел Одессы. В результате удара ранения получили три женщины, также есть повреждение инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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По сообщению чиновника, здоровью женщин ничего не угрожает.

"По состоянию на данный момент — трое пострадавших женщин. К счастью, ранения не тяжелые. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, выбиты стекла. Все соответствующие службы работают", — информирует Кипер.

Прокомментировал глава ОВА и ситуацию с электроснабжением в городе: без света остаются сотни тысяч одесситов.

"По состоянию на 19:00 у более чем 300 тысяч абонентов отсутствует электроэнергия. Специалисты делают все возможное и невозможное, чтобы вернуть свет в дома одесситов", — резюмирует Кипер.

Источник: Telegram

Напомним, сегодня вечером в Одессе раздался взрыв из-за применения армией России баллистических ракет.

Громко в городе было и вчера: украинские защитники отбивали налет надвигавшихся на город иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

Раздались также взрывы и в Николаевской области: силам противовоздушной обороны удалось уничтожить два беспилотника.