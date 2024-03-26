Росія атакувала Одесу — знову постраждали житлові будинки

Наслідки ракетної атаки на Одесу. Фото: Новини.LIVE

Ввечері 25 березня ворог вчергове атакував Одесу балістичними ракетами, пошкодивши рекреаційну зону та житлові будинки у Приморському районі міста. У квартирах повилітали вікна та двері, а люди були вимушені ночувати у паркінгу.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці подій.

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Сотні мешканців багатоповерхівок залишилися без вікон та дверей, а декому ударною хвилею пошкодило припарковані автівки. Люди власними силами намагалися прибрати уламки у квартирах та затягнути вікна плівкою, аби заховатися від вітру та дощу.

"Чесно скажу, якби вікна були зачинені, як сказала віконник, то видавило б шибки. Я навіть не почула, наскільки голосно було. Я настільки не встигла зрозуміти, зорієнтуватися і як було страшно, що я просто, ну, я підскочила в один момент, і все. Просто потім зрозуміла, коли переступила через вікно і побігла у бік під'їзду", — сказала Владислава.

Мешканка пошкодженого будинку Владислава. Фото: Новини.LIVE

Вибиті вікна та двері. Фото: Новини.LIVE

Також дівчина додала, що їм пощастило, адже більшість кімнат квартири виходили на іншу сторону будинку, тож їм пощастило ночувати у власних ліжках.

Крім того, на місці розгорнули оперативні штаби допомоги та мобільний пункт з оформлення документів на відшкодування втраченого майна.

Оперативний штаб біля будинку. Фото: Новини.LIVE

Постраждала льодова арена

Від ударної хвилі значних пошкоджень зазнав також одеський палац спорту. На момент вибуху на ковзанці проходило тренування фігуристок. А жіноча команда з хокею щойно повернулася зі змагань.

"Перший кадр зняли мої спортсмени, вони попали якраз під вибухи, коли тут були. Це мій колега знімав. Це тоді перше прилетіла ракета, а потім друга", — наголосив тренер дитячої хокейної команди Руслан Короп.

Тренер хокейної команди Руслан Короп. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, що наразі усі тренування на арені призупинено. Керівництво комплексу шукає альтернативні місця, однак поки що спортсменів відправили на двотижневі канікули.

Пошкоджений палац спорту. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про атаку на Одесу 25 березня

Нагадаємо, вчора в Одесі пролунала низка вибухів через застосування армією Росії балістичних ракет.

Внаслідок удару були поранені троє жінок та дитина, також зафіксовано пошкодження інфраструктури.