Росія атакувала Одесу — знову постраждали житлові будинки
Ввечері 25 березня ворог вчергове атакував Одесу балістичними ракетами, пошкодивши рекреаційну зону та житлові будинки у Приморському районі міста. У квартирах повилітали вікна та двері, а люди були вимушені ночувати у паркінгу.
Журналісти Новини.LIVE побували на місці подій.
Дивом вціліли
Сотні мешканців багатоповерхівок залишилися без вікон та дверей, а декому ударною хвилею пошкодило припарковані автівки. Люди власними силами намагалися прибрати уламки у квартирах та затягнути вікна плівкою, аби заховатися від вітру та дощу.
"Чесно скажу, якби вікна були зачинені, як сказала віконник, то видавило б шибки. Я навіть не почула, наскільки голосно було. Я настільки не встигла зрозуміти, зорієнтуватися і як було страшно, що я просто, ну, я підскочила в один момент, і все. Просто потім зрозуміла, коли переступила через вікно і побігла у бік під'їзду", — сказала Владислава.
Також дівчина додала, що їм пощастило, адже більшість кімнат квартири виходили на іншу сторону будинку, тож їм пощастило ночувати у власних ліжках.
Крім того, на місці розгорнули оперативні штаби допомоги та мобільний пункт з оформлення документів на відшкодування втраченого майна.
Постраждала льодова арена
Від ударної хвилі значних пошкоджень зазнав також одеський палац спорту. На момент вибуху на ковзанці проходило тренування фігуристок. А жіноча команда з хокею щойно повернулася зі змагань.
"Перший кадр зняли мої спортсмени, вони попали якраз під вибухи, коли тут були. Це мій колега знімав. Це тоді перше прилетіла ракета, а потім друга", — наголосив тренер дитячої хокейної команди Руслан Короп.
Зазначимо, що наразі усі тренування на арені призупинено. Керівництво комплексу шукає альтернативні місця, однак поки що спортсменів відправили на двотижневі канікули.
Що відомо про атаку на Одесу 25 березня
Нагадаємо, вчора в Одесі пролунала низка вибухів через застосування армією Росії балістичних ракет.
Внаслідок удару були поранені троє жінок та дитина, також зафіксовано пошкодження інфраструктури.
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