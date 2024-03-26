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Повреждены дома и Дворец спорта — как одесситы пережили удар 25 марта

26 марта 2024 12:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Повреждены дома и Дворец спорта — как одесситы пережили удар 25 марта
Последствия ракетной атаки на Одессу. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Вечером 25 марта враг в очередной раз атаковал Одессу баллистическими ракетами, повредив рекреационную зону и жилые дома в Приморском районе города. В квартирах вылетели окна и двери, а люди были вынуждены ночевать в паркинге.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте событий.

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Сотни жильцов многоэтажек остались без окон и дверей, а некоторым ударной волной повредило припаркованные автомобили. Люди собственными силами пытались убрать обломки в квартирах и затянуть окна пленкой, чтобы укрыться от ветра и дождя.

"Честно скажу, если бы окна были закрыты, как сказала оконщик, то выдавило бы окна. Я даже не услышала, насколько громко было. Я настолько не успела понять, сориентироваться и как было страшно, что я просто, ну, я подскочила в один момент, и все. Просто потом поняла, когда переступила через окно и побежала в сторону подъезда", — сказала Владислава.

Поврежденные дома и Дворец спорта — враг атаковал Одессу баллистикой - фото 1
Жительница поврежденного дома Владислава. Фото: Новини.LIVE
Поврежденные дома и Дворец спорта — враг атаковал Одессу баллистикой - фото 2
Выбитые окна и двери. Фото: Новини.LIVE

Также девушка добавила, что им повезло, ведь большинство комнат квартиры выходили на другую сторону дома, поэтому им удалось ночевать в собственных кроватях.

Кроме того, на месте развернули оперативные штабы помощи и мобильный пункт по оформлению документов на возмещение утраченного имущества.

Поврежденные дома и Дворец спорта — враг атаковал Одессу баллистикой - фото 3
Оперативный штаб возле дома. Фото: Новини.LIVE

Пострадала ледовая арена

От ударной волны значительные повреждения получил также одесский дворец спорта. На момент взрыва на катке проходила тренировка фигуристок. А женская команда по хоккею только что вернулась с соревнований.

"Первый кадр сняли мои спортсмены, они попали как раз под взрывы, когда здесь были. Это мой коллега снимал. Это тогда первая прилетела ракета, а затем вторая", — подчеркнул тренер детской хоккейной команды Руслан Короп.

Поврежденные дома и Дворец спорта — враг атаковал Одессу баллистикой - фото 4
Тренер хоккейной команды Руслан Короп. Фото: Новини.LIVE

Отметим, что все тренировки на арене приостановлены. Руководство комплекса ищет альтернативные места, однако пока спортсменов отправили на двухнедельные каникулы.

Поврежденные дома и Дворец спорта — враг атаковал Одессу баллистикой - фото 5
Поврежден дворец спорта. Фото: Новини.LIVE

Что известно об атаке на Одессу 25 марта

Напомним, вчера в Одессе раздался ряд взрывов из-за применения армией России баллистических ракет.

В результате удара были ранены три женщины и ребенок, также зафиксированы повреждения инфраструктуры.

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