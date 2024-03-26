Повреждены дома и Дворец спорта — как одесситы пережили удар 25 марта
Вечером 25 марта враг в очередной раз атаковал Одессу баллистическими ракетами, повредив рекреационную зону и жилые дома в Приморском районе города. В квартирах вылетели окна и двери, а люди были вынуждены ночевать в паркинге.
Журналисты Новини.LIVE побывали на месте событий.
Чудом уцелели
Сотни жильцов многоэтажек остались без окон и дверей, а некоторым ударной волной повредило припаркованные автомобили. Люди собственными силами пытались убрать обломки в квартирах и затянуть окна пленкой, чтобы укрыться от ветра и дождя.
"Честно скажу, если бы окна были закрыты, как сказала оконщик, то выдавило бы окна. Я даже не услышала, насколько громко было. Я настолько не успела понять, сориентироваться и как было страшно, что я просто, ну, я подскочила в один момент, и все. Просто потом поняла, когда переступила через окно и побежала в сторону подъезда", — сказала Владислава.
Также девушка добавила, что им повезло, ведь большинство комнат квартиры выходили на другую сторону дома, поэтому им удалось ночевать в собственных кроватях.
Кроме того, на месте развернули оперативные штабы помощи и мобильный пункт по оформлению документов на возмещение утраченного имущества.
Пострадала ледовая арена
От ударной волны значительные повреждения получил также одесский дворец спорта. На момент взрыва на катке проходила тренировка фигуристок. А женская команда по хоккею только что вернулась с соревнований.
"Первый кадр сняли мои спортсмены, они попали как раз под взрывы, когда здесь были. Это мой коллега снимал. Это тогда первая прилетела ракета, а затем вторая", — подчеркнул тренер детской хоккейной команды Руслан Короп.
Отметим, что все тренировки на арене приостановлены. Руководство комплекса ищет альтернативные места, однако пока спортсменов отправили на двухнедельные каникулы.
Что известно об атаке на Одессу 25 марта
Напомним, вчера в Одессе раздался ряд взрывов из-за применения армией России баллистических ракет.
В результате удара были ранены три женщины и ребенок, также зафиксированы повреждения инфраструктуры.
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