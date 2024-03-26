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В Одессе увеличилось количество пострадавших в результате ракетного удара 25 марта — подробности

26 марта 2024 14:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе увеличилось количество пострадавших в результате ракетного удара 25 марта — подробности
Последствия удара. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Количество людей, которые получили травмы от вчерашнего акта российской агрессии, продолжает расти. В настоящее время в ОВА сообщают о десяти людях, среди которых большинство находится в медучреждениях.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Что известно о пострадавших

Олег Кипер отметил, что из 10 пострадавших семеро продолжают получать помощь непосредственно в больницах города. Среди всех, кто получил ранения, — три женщины, которые также находятся в больницах.

"Семь человек, среди которых три женщины, сейчас продолжают лечение в медицинских учреждениях. Всем другим помощь была предоставлена на месте" , — говорится в сообщении.

Повреждение инфраструктуры

В ОВА отмечают, что в результате ударов пострадало около 300 квартир. Несколько построек разрушено. Кроме того, значительные повреждения также получил Дворец спорта.

Обстрел Одессы 25 марта — что известно

Напомним, что вечером 25 марта враг в очередной раз атаковал Одессу баллистическими ракетами, повредив рекреационную зону и жилые дома в Приморском районе города. В квартирах вылетели окна и двери, а люди были вынуждены ночевать в паркинге.

Мы также сообщали, что Российская армия продолжает коварно атаковать южные регионы Украины. Вчерашний удар по Одессе также был двойным, ведь враг пытается добиться как можно большего количества жертв и повреждений инфраструктуры.

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